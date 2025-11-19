¿Hay consecuencias legales de no votar en Ecuador, más allá de las multas?

El Código de la Democracia establece que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos ecuatorianos entre los 18 y 65 años de edad. Para jóvenes de 16 y 17 años, adultos mayores de 65 y personas privadas de libertad sin sentencia, el voto es facultativo. Esta obligatoriedad busca garantizar la participación ciudadana y fortalecer la legitimidad de los procesos electorales.

En las elecciones de noviembre de 2025, más de 13,7 millones de ecuatorianos fueron convocados a las urnas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que quienes no acudieran debían enfrentar sanciones económicas y legales. La multa por no votar equivale al 10% del salario básico unificado (SBU), que en 2025 está fijado en 470 dólares, por lo que la sanción asciende a 47 dólares.

Consecuencia más allá de la multa

No votar en Ecuador no solo implica pagar una multa. Quienes incumplan con la obligación de sufragar enfrentan restricciones adicionales:

Certificado de votación: es un documento indispensable para realizar trámites públicos y privados. Sin él, el ciudadano no puede acceder a servicios estatales ni completar gestiones como matriculación vehicular, inscripción en universidades públicas o trámites notariales.

Trámites bancarios y legales: en muchos casos, las instituciones financieras y notarías solicitan el certificado de votación como requisito para validar operaciones.

Impedimentos administrativos: la falta de certificado puede retrasar procesos como la obtención de pasaporte, cédula o permisos oficiales.

Cómo calcular y pagar la multa

El cálculo de la multa es sencillo: se toma el 10% del SBU vigente y se aplica directamente al ciudadano que no acudió a votar. En caso de reincidencia en futuros procesos electorales, las sanciones se acumulan, lo que significa que el monto puede ser mayor si se repite la falta.

Si cuentas con sanciones pendientes, tienes varias opciones para cancelarlas. Puedes hacerlo en línea, utilizando tarjeta de crédito o débito, o en efectivo, a través de la red Facilito y en más de 92 entidades financieras con más de 3.000 puntos autorizados en todo el país. Una vez realizado el pago, el sistema del CNE actualiza automáticamente el estado del ciudadano, liberándolo de la sanción. El trámite es rápido y seguro, y lo recomendable es regularizar tu situación cuanto antes.

¿Cuáles son las otras multas del CNE?

El CNE establece diferentes multas según el tipo de incumplimiento en los procesos democráticos. No acudir a votar o faltar a la capacitación obligatoria como miembro de mesa implica una sanción de $47, equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU) de 2025. Si un ciudadano no se presenta como miembro de la Junta Receptora del Voto el día de las elecciones, la multa asciende a $70,50 (15% del SBU).

Existen infracciones más graves que generan sanciones mucho mayores. Abandonar la mesa electoral sin justificación puede costar entre $2.820 y $4.700 (de 6 a 10 SBU), mientras que usar un celular para registrar papeletas o documentos puede implicar multas de entre $5.170 y $23.500 (de 11 a 50 SBU). Además, incumplir la Ley Seca durante el período electoral acarrea una multa de $235 (50% del SBU). Todas estas sanciones son acumulativas.

