Pago a miembros de mesa en elecciones: CNE estableció fecha límite para cobro

El organismo electoral se pronunció sobre la entrega de este beneficio para los elegidos en los comicios generales 2025

Los miembros de las Juntas Receptoras del Voto tiene derecho a una compensación por la jornada.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió una fecha límite para que los integrantes de mesa puedan cobrar la compensación económica. Según el organismo, quienes formaron parte de las Juntas Receptoras del Voto en las Elecciones Generales 2025 podrán acceder a estos recursos hasta el 2 de febrero de 2026.

(NO TE PIERDAS: Concurso para renovar el CNE cumplirá 4 meses detenido)

La entidad electoral precisó: “Los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que participaron en las Elecciones Generales 2025 de Primera y Segunda Vuelta podrán cobrar su compensación económica únicamente hasta el 2 de febrero de 2026”.

RELACIONADAS Tres movimientos políticos serán cancelados del registro permanente del CNE

También recordó que el trámite se puede realizar mediante la presentación de la cédula de identidad original en las agencias del Banco del Pacífico o BanEcuador a escala nacional. Asimismo, para verificar el pago correspondiente, los interesados pueden ingresar a la página web www.cne.gob.ec.

TCE niega apelación de Luisa Gonzaléz en causa por elecciones anticipadas de 2023 Leer más

El proceso al que hace referencia el CNE corresponde a los comicios desarrollados en febrero y abril de 2025. En esas jornadas se eligieron presidente, vicepresidente y asambleístas.

Fue el proceso electoral en el que Daniel Noboa logró la reelección tras imponerse en la segunda vuelta a la candidata correísta Luisa González.

A través de esas votaciones también se conformó la actual Asamblea Nacional, en la que el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) alcanzó la mayoría.

Sobre la compensación por la Consulta 2025

En noviembre de 2025 se realizó la Consulta Popular y el Referéndum impulsados por el presidente de la República, Daniel Noboa. En ese proceso electoral también se designaron los integrantes de las Juntas Receptoras del Voto.

Sobre la compensación económica, el CNE informó que el pago aún no ha iniciado.

ATENCIÓN 🔴



📌🗳️Miembros de las Juntas Receptoras del Voto de las Elecciones Generales 2025 podrán cobrar su compensación económica únicamente hasta el 2⃣ de febrero de 2026.



Los detalles en el enlace del primer comentario. ⬇️ pic.twitter.com/Cr5DuUBOhn — cnegobec (@cnegobec) January 19, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!