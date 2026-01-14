¿Aquiles Álvarez buscará la Presidencia o la reelección? Esto respondió

El alcalde de Guayaquil habló sobre su futuro político y fijó plazos para una posible candidatura

Aquiles Álvarez apunta a la reelección y no a la presidencia de la República.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió este miércoles 14 de enero a las especulaciones sobre su futuro político y aclaró si tiene en sus planes competir por la Presidencia de la República o buscar la reelección en el cabildo porteño.

Álvarez señaló que reconoce la legitimidad del actual Gobierno, pese a las diferencias que mantiene con el presidente Daniel Noboa. “Yo no puedo pensar en la Presidencia si hoy hay un presidente. Por más que tenga diferencias bien marcadas y personales, yo no soy golpista. Hay una Constitución y un presidente que recién va a cumplir un año”, expresó.

Calendario electoral y prioridades locales

El calendario electoral marca dos escenarios distintos: las elecciones seccionales están previstas para 2027, mientras que las presidenciales se realizarán en 2029. En ese marco, dejó entrever que su prioridad estaría en los comicios locales y no en una aspiración nacional inmediata.

“Nosotros estamos encaminados a analizar una reelección. En su momento, en agosto o septiembre, evaluaremos la opinión pública”, afirmó

Evaluación ciudadana y permanencia en el cargo

Álvarez explicó que su decisión dependerá del respaldo ciudadano. “Si la gente, en su mayoría, pasando el 50 %, considera que hemos hecho un buen trabajo, por supuesto que vamos a analizar ir a la reelección”, añadió.

El burgomaestre precisó que esa evaluación se realizará entre agosto y septiembre de 2026, con el objetivo de definir si inscribe o no su candidatura en octubre de ese mismo año, de acuerdo con los plazos establecidos por el proceso electoral.

"A ver si en una de estas se va Godoy": la ironía de Aquiles Álvarez con la Metrovía Leer más

Sobre su permanencia en el cargo hasta entonces, Álvarez sostuvo que ha enfrentado intentos para sacarlo de la Alcaldía desde el inicio de su gestión. “A mí me quieren sacar desde el primer día. Van dos años y no han podido porque todo es mentira”, recalcó, en referencia a los cuestionamientos y procesos que ha enfrentado.

Sobre su permanencia en el cargo hasta entonces, Álvarez sostuvo que ha enfrentado intentos para sacarlo de la Alcaldía desde el inicio de su gestión. “A mí me quieren sacar desde el primer día. Van dos años y no han podido porque todo es mentira”, recalcó, en referencia a los cuestionamientos y procesos que ha enfrentado.

Con este pronunciamiento, el alcalde de Guayaquil busca poner en pausa las especulaciones sobre una eventual carrera presidencial y centrar el debate en su gestión y en una posible reelección, mientras se aproxima el calendario político que definirá el rumbo de las elecciones seccionales de 2027.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!