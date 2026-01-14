Aquiles Álvarez señala a Ambiente sobre las descargas de industrias: "No hay control"

El alcalde de Guayaquil indicó que se cumplirá un año desde que el Ministerio le retiró la competencia ambiental al Cabildo

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó al Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) por la falta de control a las descargas de desechos industriales en la ciudad, a las que atribuyó los malos olores y problemas ambientales que afectan a varios sectores.

Durante su enlace radial desarrollado la mañana de este miércoles 14 de enero, el funcionario mostró la portada de EXPRESO titulada “Guayaquil huele a descargas industriales” como evidencia de una situación que, aseguró, es una realidad visible para la ciudadanía.

Álvarez explicó que el Municipio perdió hace un año (15 de enero de 2025) la acreditación que le permitía ejercer control ambiental, una competencia que —según dijo— se ejecutaba de manera directa cuando estaba a cargo de la administración municipal y que pasó a manos de la Prefectura del Guayas.

“Un año sin la acreditación y mire los olores”, insistió, al señalar que, bajo el actual esquema centralizado, no existe una fiscalización efectiva a las industrias y sus desechos.

"¿Por qué es eso? Porque nadie controla las industrias, y no es por dar palo ni nada por el estilo, pero lo veníamos haciendo bien en el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, lo trabajábamos directamente con Isabel Tamariz (directora municipal de Ambiente", expresó el funcionario.

El alcalde recalcó que no se trata de “señalar por señalar”, sino de responder a las quejas de los ciudadanos. “No sé quién controla”, señaló, al sostener que, pese a que el Ministerio dice preocuparse por el tema, en la práctica no se evidencia un control real. Dijo que el principal afectado de esta falta de gestión es el guayaquileño.

Álvarez también marcó una diferencia entre las aguas residuales domésticas y comerciales y las descargas industriales, subrayando que el sistema de alcantarillado no está diseñado para recibir residuos industriales.

El funcionario alertó que estas descargas, al no ser controladas, llegan al río y generan problemas ambientales y de salud que podrían derivar en enfermedades.

El alcalde calificó la situación como “insostenible” y aseguró que el Municipio abordará el tema internamente para definir mecanismos de presión que obliguen a una acción efectiva del Ministerio frente a las descargas industriales.

