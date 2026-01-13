Descargas químicas industriales amenazan plantas de tratamiento en Guayaquil

EMAPAG revela que cerca de 90 industrias vierten efluentes sin tratamiento y usan químicos que comprometen la eficiencia

Según el informe emitido por Interagua, 90 industrias vierten efluentes sin tratamiento previo en el sistema sanitario de Guayaquil.

Guayaquil enfrenta un desafío ambiental y sanitario. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPAG) advirtió que prácticas industriales inadecuadas están afectando el sistema de tratamiento de aguas residuales, diseñado para recibir principalmente descargas domésticas.

Entre los principales problemas se encuentran efluentes industriales sin tratamiento previo obligatorio y el uso excesivo de químicos en procesos productivos, que generan sobrecargas en la red sanitaria y amplifican los malos olores que afectan a barrios cercanos a las plantas de tratamiento.

Industria vs sistema sanitario

A través de un comunicado publicado este 13 de enero, el gerente general de EMAPAG, David Ortiz, señaló que se han identificado aproximadamente 90 industrias incumpliendo la normativa nacional sobre vertidos. Según Ortiz, los desechos —incluyendo restos de harina de pescado y productos químicos industriales— recorren la ciudad hasta llegar a la PTAR Los Merinos, ubicada junto a las lagunas de oxidación Guayacanes–Samanes, afectando la eficiencia de los procesos biológicos de depuración.

(Le puede interesar leer: Tras colapso por la primera lluvia, Municipio activa el plan preinvernal en Guayaquil)

Plan Preinvernal Guayaquil 2026: los puntos que se limpiarán Leer más

“Imagínense desechos de harina de pescado que vienen desde la vía a Daule, cruzan toda la ciudad hasta llegar acá. Y, con el calor, es justamente cuando se generan mayores olores”, afirmó Ortiz durante un recorrido por la planta.

Sobre esta situación, los guayaquileños han alertado en repetidas ocasiones. Se han quejado no solo de los fétidos olores, sino de la falta de control y acciones por parte de las autoridades locales y del Gobierno. "Siempre dicen que quienes provocan incluso la contaminación en los ramales del estero Salado son las industrias. No obstante nadie hace nada. No los sancionan, no dan nombres de quienes son, nadie dice nada. Todo queda en papel. Ojalá que ahora que dicen que son tantas y que las tienen identificadas haya un cambio real. Es lo que merece la ciudad. No más palabrería", señaló Homero Santander, residente de la ciudadela Kennedy.

El impacto de los químicos

Otra amenaza identificada son los tensoactivos, presentes en jabones y detergentes industriales, cuyos niveles triplican la norma internacional y dificultan los procesos biológicos de las plantas de tratamiento. Según EMAPAG, esto genera complicaciones tanto para la salud de la población como para el medio ambiente, afectando ríos, lagunas y el aire en sectores aledaños.

“Los niveles de tensoactivos que tienen los jabones y detergentes que se producen en el país triplican la norma internacional. Esto genera complicaciones para la salud y es nocivo para el ambiente”, alertó Ortiz.

EMAPAG solicita coordinación con Ministerio del Ambiente y Ministerio de la Producción para cumplir la normativa y reducir riesgos ambientales. Cortesía

Coordinación necesaria

La ciudad cobra primero y limpia después: la polémica en Durán Leer más

Ante esta situación, EMAPAG ha solicitado una acción conjunta con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de la Producción, con el fin de garantizar que las industrias cumplan la normativa y reduzcan los riesgos para la ciudad.

Ortiz enfatizó que asumir el tratamiento de estos vertidos industriales desde la municipalidad tendría un alto costo económico, que recaería sobre los ciudadanos:

(Le puede interesar leer: Guayaquil: Demanda de energía eléctrica supera capacidad de la infraestructura)

“Si quisiéramos asumir ese tratamiento como ciudad, significaría que los ciudadanos estaríamos subsidiando procesos que deben ser asumidos por las propias empresas”, concluyó.

Como lo ha venido publicado EXPRESO, especialistas en gestión ambiental han señalado que, sin control efectivo y sanciones, la ciudad podría enfrentar colapsos en la depuración de aguas residuales y riesgos ambientales mayores, especialmente durante la temporada de calor.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSC´RÍBETE AQUÍ!