Prefectura alerta contaminación y falta de permisos en lagunas de Playas

La emergencia sanitaria declarada en General Villamil Playas ha derivado en un conflicto ambiental. La Prefectura del Guayas advirtió que los trabajos actuales se realizan sin licencia y están agravando la contaminación.

¿Qué irregularidades detectó la Prefectura?

Tras las quejas ciudadanas por los olores insoportables, un equipo de la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura inspeccionó las lagunas de oxidación. El diagnóstico contradice la solución planteada por el Municipio: se constató "movimientos de tierra y remoción de material sin ningún tipo de tratamiento ambiental previo".

La entidad provincial fue contundente en su informe preliminar: estas maniobras, lejos de mitigar el problema, están generando "descargas contaminantes" directas que afectan a la población. Debido a que la obra no contaría con el permiso ambiental respectivo, la Prefectura analiza abrir un proceso administrativo sancionador contra el Cabildo.

El Municipio de Playas justificó la intervención urgente amparándose en la declaratoria de emergencia sanitaria. Según Karen Lindao, directora de Medio Ambiente del cantón, el sistema estaba al borde del colapso: "Con la llegada de las lluvias, el riesgo de desbordamiento era inminente".

Las autoridades locales argumentan que las lagunas, construidas hace más de 30 años para 25.000 habitantes, no recibieron mantenimiento integral en décadas y hoy operan con una población triplicada.

¿Cuál es el impacto para los residentes y turistas?

Los trabajos de HidroPlayas EP, según ellos, buscan dragar sedimentos a 1,50 metros de profundidad para evitar un desastre mayor, aunque la técnica aplicada ha sido ahora cuestionada por la autoridad provincial.

Mientras la Prefectura evalúa las sanciones por la falta de manejo técnico, el Municipio promete soluciones a mediano plazo, como nuevas estaciones de bombeo en el barrio Enrique Torbay y una futura piscina de tratamiento, obras que ahora estarán bajo la estricta vigilancia de la autoridad ambiental del Guayas.

