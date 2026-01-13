Emergencia sanitaria en Playas por colapso de lagunas de oxidación

El Municipio de Playas declaró el estado de emergencia sanitaria en las lagunas de oxidación del cantón

Las lagunas de oxidación del cantón tienen persistentes malos olores, la acumulación de sedimentos y el riesgo de desbordamiento de aguas residuales.

Las lagunas, construidas hace más de 30 años, no habían recibido un mantenimiento integral desde su creación. La falta de intervención provocó deficiencias en el tratamiento de aguas servidas, acumulación de lodos y posibles afectaciones ambientales, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes.

HidroPlayas EP, junto al GAD Municipal y las direcciones de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos, inició trabajos de dragado y conformación de muros con el objetivo de recuperar la capacidad operativa de las lagunas y reducir el impacto sanitario.

Karen Lindao, directora de Medio Ambiente del municipio, explicó que la declaratoria de emergencia se sustentó en un informe técnico. “El dragado se realiza hasta 1,50 metros de profundidad para retirar los sedimentos y devolver a las lagunas su nivel original. Con la llegada de las lluvias, el riesgo de desbordamiento era inminente”, señaló.

Quejas ciudadanas y afectación turística

Aunque las autoridades sostienen que muchas de las quejas provienen de asentamientos irregulares ubicados junto a las lagunas, los malos olores también se perciben en sectores alejados.

Hace tres años, en coordinación con la Policía Nacional, se ejecutó un operativo de desalojo en la zona; sin embargo, pese a que se advirtió a los ocupantes que el área no era habitable, estas personas regresaron posteriormente al lugar. Ante esta situación, las viviendas asentadas en el sector deberán ser retiradas o sus moradores reubicados, informó Fredy Alejandro, coordinador de Gestión de Riesgos del Municipio.

Carlos Arteaga, residente de la vía de ingreso a Playas, aseguró que en días de fuerte sol y viento los olores alcanzan la carretera Guayaquil–Playas. “Cuando uno llega desde Guayaquil, lo primero que se siente son los olores que se meten incluso en los vehículos”, comentó Eduardo Mazzini, quien advirtió que esta situación afecta la imagen turística del balneario.

Otro punto de preocupación es el impacto ambiental. Víctor Asunción, habitante del sector, indicó que cuando las lagunas se llenan, las aguas descargan hacia el río Arenas, que atraviesa más de una docena de barrios periféricos antes de desembocar en el mar. “Mientras no haya una solución definitiva, el problema seguirá latente”, afirmó.

Soluciones estructurales y planificación futura

Para Walter Maridueña, presidente de la Junta Cívica de Playas, el problema es estructural. Señaló que las lagunas fueron diseñadas para una población de unas 25.000 personas, pero actualmente el número de habitantes se ha triplicado. “Así las drenen, ya no abastecen la demanda del alcantarillado”, advirtió.

Maridueña planteó la necesidad de reubicar las lagunas en zonas alejadas y construir un sistema integral acorde al crecimiento urbano. “En pocos años, estas lagunas quedarán dentro del centro de la ciudad”, dijo.

El arquitecto Jovani Tapia coincidió en que la situación es consecuencia de la falta de planificación de anteriores administraciones, que no previeron la expansión urbana ni controlaron los asentamientos humanos en zonas no aptas.

El pasado 12 de diciembre, técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos realizaron una inspección en el área. Aunque el informe oficial se dará a conocer en los próximos días, se adelantó la recomendación de cerrar el perímetro y reubicar las viviendas cercanas.

El alcalde Gabriel Balladares aseguró que el Municipio proyecta la construcción de una nueva piscina de tratamiento de aguas residuales y la repotenciación de las estaciones de bombeo. Informó que en Playas Dos ya se construyó una nueva estación y que se prevé otra en el barrio Enrique Torbay, como parte de una solución a mediano plazo.

