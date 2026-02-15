En 2027 se elegirá al nuevo CPCCS: ¿Cuándo empiezan inscripciones para candidatos?

El Consejo Nacional Electoral definió el cronograma para la elección. Se votará junto con los comicios seccionales

En febrero de 2027 también se elegirán a las nuevas autoridades del CPCCS.

El calendario para la elección de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ya está definido. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el cronograma y prevé que la inscripción de aspirantes se abra del 12 al 25 de junio de 2026.

(NO TE PIERDAS: Elecciones seccionales serán el 14 de febrero 2027: CNE declaró inició del proceso)

Esto significa que los interesados en integrar ese organismo contarán con cuatro meses para preparar su postulación. Antes de esa etapa deberán cumplirse varios hitos contemplados en el calendario electoral.

El 20 de abril, el CNE tiene previsto elaborar la convocatoria para la conformación de la veeduría ciudadana, que se publicará el 30 de abril. Las inscripciones para integrar esa veeduría se abrirán el 4 de mayo.

ADN se atribuye el seguimiento a los GAD en año preelectoral: ¿Qué alcance tiene? Leer más

También está prevista la conformación de la Comisión Verificadora, proceso que iniciará el 11 de mayo y se extenderá hasta el 15 del mismo mes. Esta instancia será la encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos al CPCCS.

Cabe recordar que estas dignidades, aunque se eligen en los mismos comicios que las autoridades seccionales, no pueden realizar campaña electoral. Infringir la prohibición de recibir auspicio de una organización política constituye una causal de sanción.

El proceso para renovar a los vocales del CPCCS se desarrollará en medio de cuestionamientos al organismo por las actuaciones del actual Pleno en designaciones clave, como la de los vocales del Consejo de la Judicatura y el concurso en marcha para nombrar al titular de la Fiscalía General.

Las fechas para las seccionales también están definidas

Los ecuatorianos acudirán a las urnas el 14 de febrero de 2027. Además de fijar esa fecha, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó otros hitos clave de las elecciones seccionales de 2027 el sábado 14 de febrero de 2026.

Actualmente se encuentra en marcha la etapa preelectoral. Como parte de esta fase se establecieron los plazos para aprobar el plan operativo, el presupuesto, las disposiciones generales para su administración y las directrices correspondientes.

De acuerdo con el calendario electoral, los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas deberán realizarse entre el 31 de julio y el 14 de agosto de 2026. Este paso es indispensable para la posterior inscripción de candidaturas.

El Pleno del CNE declaró el inicio del proceso electoral este 14 de febrero de 2026. Cortesía: CNE.

Antes de las postulaciones oficiales, el CNE deberá aprobar la convocatoria a elecciones, prevista para el 29 de agosto de 2026. La convocatoria se difundirá al día siguiente.

La inscripción de candidaturas comenzará el 31 de agosto y se extenderá hasta el 29 de septiembre de 2026. Posteriormente se abrirá la etapa de objeciones y se emitirán las resoluciones correspondientes por parte del órgano electoral.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!