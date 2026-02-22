PSC busca relanzarse: convención definirá reglas y regreso al trabajo en territorio

El Partido Social Cristiano presentará un ideario actualizado y su reestructuración interna. También revelará un nuevo logo

En marzo, el Partido Social Cristiano realizará su convención nacional, que reunirá a su militancia en Guayaquil.

El Partido Social Cristiano (PSC) se alista para su convención nacional, un encuentro en el que definirá las nuevas reglas de participación interna. En ese espacio, la organización establecerá los lineamientos que deberán cumplir dirigentes, militantes, simpatizantes y aspirantes interesados en participar en los próximos comicios con el respaldo de la tienda política.

La convención marca el inicio de una nueva etapa para el Partido Social Cristiano. En entrevista con EXPRESO, su presidente, Alfredo Serrano, detalla el alcance de los cambios y la apuesta política que el partido busca proyectar.

Los socialcristianos prevén convocar a su militancia en marzo. Según explicó Serrano, aunque aún no existe una fecha exacta, la reunión se realizará en Guayaquil, a las 10:00, y se contempla que tenga lugar un sábado.

Estudio para reposicionar la imagen

En esta cita partidaria, la actual directiva presentará los resultados de un estudio encargado por la organización para fortalecer su imagen y reposicionar su presencia pública. El objetivo, explicó Alfredo Serrano, es recuperar la fuerza política que el partido considera haber perdido con el paso del tiempo.

También se presentará el proceso diseñado para la reestructuración de la tienda política y la estrategia comunicacional con la que se busca ampliar el alcance hacia nuevos simpatizantes. A esto se sumará un rediseño territorial orientado a recuperar presencia en distintas zonas del país; “lamentablemente, por comodidad, dejamos el territorio por las redes sociales. Hoy volvemos a territorio”, señaló Serrano.

Asimismo, la convención incluirá la exposición de un ideario que, según la directiva, será “más actualizado, más moderno y ajustado a la realidad actual”. El presidente del partido explicó que también se detallará la nueva arquitectura organizativa, que incorpora jefaturas de territorio a escala nacional: provincial, cantonal y parroquial, con la intención de retomar el trabajo político de base y reforzar la presencia en la calle.

Por otro lado, durante la cita partidista se debatirán y aprobarán cambios a los estatutos, especialmente en lo relacionado con los mecanismos para la elección de candidatos y la conformación de alianzas. Con estas reformas, el Partido Social Cristiano busca corregir falencias detectadas en procesos electorales anteriores y evitar la repetición de errores en futuras contiendas.

Nuevo logo y renovación de imagen

Ese día, los socialcristianos también conocerán el nuevo logotipo del Partido Social Cristiano, que, según su dirigencia, conservará los colores tradicionales: amarillo, azul y rojo. La presentación de la nueva imagen forma parte del proceso de renovación que la organización prevé implementar de cara a los próximos procesos electorales.

El diseño de esta hoja de ruta tomó cerca de dos años, periodo en el que el Partido Social Cristiano trabajó en la redefinición de su estrategia política y organizativa. El estudio fue elaborado por una firma externa a la organización, encargada de diagnosticar su estado actual y proponer soluciones para fortalecer su funcionamiento interno y su posicionamiento electoral.

“Estamos listos para implementarlo”, afirmó Alfredo Serrano, quien sostuvo que tanto los candidatos como la estructura partidaria llegarán a las elecciones seccionales con una propuesta renovada. El dirigente comparó este proceso con “estrenar un vehículo 0 km”, en alusión a la intención de proyectar una imagen de relanzamiento político.

