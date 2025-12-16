El 2026 arribará con un salario básico de $ 482

Tras casi una década, el Consejo fijó monto por consenso. El alza influye en aportes al IESS, multas y otros pagos

El próximo año, el salario tendrá un incremento de $12 si se lo compara con el sueldo de este año.

Después de casi una década sin consensos, el salario mínimo en Ecuador volvió a definirse por acuerdo. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, integrado por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, estableció que a partir de enero de 2026 la paga alcanzará los $482, lo que representa un incremento de $12 si se lo compara con el sueldo de este año.

El anuncio lo hizo el Ministerio del Trabajo, que confirmó que el valor fue acordado tras diálogos técnicos. La fijación del nuevo monto se dio tras revisar indicadores económicos y laborales. También se analizaron variables sectoriales vinculadas al empleo. El objetivo, dice, fue definir un valor sostenible para las empresas. Y, al mismo tiempo, mejorar los ingresos de los trabajadores.

“El compromiso del país es avanzar hacia un modelo laboral equilibrado”, destacó el ministro del Trabajo, Harold Burbano, tras haberse alcanzado este consenso. Agregó que las decisiones se construyeron desde el diálogo y bajo un esquema de corresponsabilidad entre todos los actores.

Desde el sector empresarial, María de la Paz Jervis, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, calificó el acuerdo como un hecho positivo y poco común en la última década. Señaló que el consenso fue posible gracias a una actitud abierta de todas las partes y resaltó el rol del ministro como mediador, así como el liderazgo de representantes sindicales y empresariales.

Jervis subrayó que la negociación también implicó un proceso interno dentro del sector empleador, donde conviven realidades distintas. Recordó que para las pequeñas y medianas empresas, un incremento salarial puede representar un impacto fuerte, por lo que fue necesario poner esas preocupaciones sobre la mesa. Aun así, dijo, primó la convicción de que el país necesita demostrar que es capaz de llegar a acuerdos desde la sociedad civil, más allá del gobierno de turno.

Para la nueva fijación salarial, se recopiló información clave sobre la inflación proyectada para 2025 y 2026; las proyecciones de crecimiento económico del Banco Central del Ecuador (BCE); los indicadores de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y los registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre afiliados que perciben el salario básico.

¿Cómo cambia el costo de servicios y multas?

Con el aumento del salario básico también se elevan los valores de ciertos servicios y obligaciones, como aportes al IESS, multas de tránsito, pensiones alimenticias, décimos y horas extras. En cuanto a los aportes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el monto mínimo a pagar se calcula sobre el SBU.

Entonces, por ejemplo, para un afiliado voluntario (freelancer) que perciba el salario básico, a partir del 2026 será de $84,83 al mes. En 2025 ese monto era de $82,72 mensuales.

Para los trabajadores en relación de dependencia que ganen el salario básico, el aporte subirá a $99,29. Pero esa cantidad es dividida con los empleadores, por lo que, de ese valor, los trabajadores pagan $45,57 al mes, que es el 9,45 % del salario mensual. Hasta este 2025 pagan $44,41.

Las multas de tránsito también suben de manera automática. Por ejemplo, quienes infringen las normas por primera vez deberán pagar el 15 % del salario básico, es decir $72,6 (hasta 2025 el valor es de $70,5).

El cálculo también cambia para el cobro de pensiones alimenticias, para el pago de décimos y horas extras.

