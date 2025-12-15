Los aportes del IESS, multas de tránsito y pensiones, son algunos de los pagos que aumentan

Montos de servicios y obligaciones que suben con el Salario Básico para 2026.

A partir de enero de 2026, regirá el nuevo Salario Básico Unificado (SBU) de Ecuador que será de $482. Es decir, sufrió un aumento de doce dólares. Así lo estableció el Gobierno tras llegar a un consenso con empleadores y trabajadores.

Pero no será el único monto que cambia. Con el aumento del salario básico también aumentan los valores de ciertos servicios y obligaciones como el aporte al IESS, las multas de tránsito, las pensiones alimenticias, décimos y horas extras.

Las aportaciones al IESS suben

En cuanto a los aportes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el monto mínimo a pagar se calcula sobre el SBU. Entonces, por ejemplo, para un afiliado voluntario (freelancers), que perciba el salario básico será, a partir del 2026, de $84,83 al mes. En 2025, ese monto era de $82.72 mensuales.

Para los trabajadores en relación de dependencia y que ganen el salario básico, el aporte subirá a $99, 29. Pero esa cantidad es dividida con los empleadores, por lo que, de esa cantidad, los trabajadores pagan $45,57 al mes, que es el 9,45 % del salario mensual. Hasta este 2025 pagan $44,41.

Pensiones alimenticias suben

Los jueces fijan las pensiones tomando como referencia el SBU; es así que, al subir este monto, también aumenta el monto mínimo que se debe pagar. Esto, cuando se aplica el porcentaje mínimo legal.

No obstante, si los padres ganan más del salario básico, entonces el monto que deben pagar cada mes se determina aplicando la Tabla de Pensiones Alimenticias del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA). Para un hijo, la pensión suele oscilar entre aproximadamente el 28 % y el 33 % del ingreso mensual, dependiendo de si el niño tiene menos o más de tres años y del nivel salarial del alimentante.

Multas de tránsito

Las multas de tránsito también suben de manera automática. Por ejemplo, para quienes infringen las normas por primera vez, deberán pagar el 15 % del salario básico. Es decir, $72,60 (hasta 2025 el valor es de $70,5).

Si el infractor reincide en una infracción, la multa sube al 30 % del salario. Lo que significa que ese valor subirá a $144,60. Y si vuelve a comer una infracción la multa subirá a $241.

Décimo sueldo

El décimo sueldo, que es el aguinaldo que reciben los trabajadores en diciembre, también equivale a un salario básico vigente, así que cada aumento del SBU impacta directamente en este beneficio. Es decir, para 2026, el décimo sueldo será de $482.

Horas Extras

Asimismo, las horas extras, que se calculan siempre en función del SBU vigente, subirán de manera automática. Las horas extras se pagan con un 50 % de recargo sobre el valor de la hora ordinaria; por fines de semana o feriados, se pagan con un 100 % de recargo; y por trabajo nocturno tiene un recargo adicional del 25 % sobre el valor de la hora ordinaria.

