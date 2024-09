Carlos Vera: "Estuve a punto de que me dé un infarto"

La tarde del viernes 6 de septiembre en la clínica Guayaquil, el comunicador manabita, Carlos Vera fue sometido a un cateterismo cardíaco de urgencia. Le colocaron dos stents. El procedimiento estuvo a cargo del médico Fausto Heredia.

“Ya entendí el mensaje, lo iba a dejar para la próxima semana, tenía un bloqueo de una arteria del 92%. De milagro y porque Dios es grande y como me dijo el doctor Heredia todavía tengo una misión que cumplir no me dio un infarto. Había postergado el procedimiento porque esperaba que llegue mi hija Ana Cristina que está en el extranjero. Felizmente entendí que no podía esperar, estuve a punto de un infarto”, cuenta tras la intervención.

Cambiar hábitos

El cateterismo es un procedimiento que consiste en pasar una sonda delgada y flexible (catéter) hasta el lado derecho o izquierdo del corazón. El catéter casi siempre se introduce desde la ingle o el brazo.

Carlos Vera añade que seguirá trabajando con normalidad. “Me han pedido que no practique ejercicios por unas tres semanas, que modere la comida y el estrés. Haré caso”.

Su amigo, el también periodista Rafael Cuesta, a quien le dio un infarto en 2017 y al que Carlos Vera le comunicó el procedimiento que le harían, expresó “el problema fue detectado a tiempo por el médico, notó que no podía respirar bien, se cansaba mucho al subir escaleras. Estuvo a punto de que le dé un infarto”.

