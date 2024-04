Carlos Vera: "El mundo farandulero es peor que el de la política"

Las críticas le llovieron a Carlos Vera luego de que se supo que Carolina Jaume se encontraba en el país y no en Perú como afirmó en su espacio 'Vera a su manera'. Primero lo aclaró Soraya Guerrero y expresó que el martes 2 de abril su amiga iba a comparecer en la Fiscalía como testigo para dar su versión en el caso Metástasis, tras ser nombrada por Mayra Salazar. Luego la propia actriz apareció muy suelta de huesos en un video manejando por Samborondón.

“Cuando me equivoco, me disculpo y lo reconozco. Aunque es muy de vez en cuando, desde luego me arrastran quienes me exigen lo que no soy y menos lo son ellos: infalible. Normal. Parte de mi oficio desde 1975”, comentó el periodista Carlos Vera, quien opina que el mundo farandulero es peor que el de la política. ¿Será? Algunos dijeron que es de valientes reconocer un error.

Cinthya ya es parte de TC

Cinthya Naveda tiene razones para estar feliz. Ya se incorporó a TC de manera oficial y es la nueva reportera de la ciudad. Así lo confirmó la directora de los informativos, Carola Artieda. “Es una buena chica, compañera y profesional. Se ha dedicado toda la vida a la comunicación. Siempre lo ha hecho de la mejor manera”.

Además Karla Santana con diez años en comunidad dio el salto a lo nacional. Tras su salida de Telerama, Cinthya llegó a la empresa televisiva para un reemplazo en el programa Entre ellas. Antes laboró en Teleamazonas. Los temas faranduleros son historia en su vida.

Santiago Paladines. Cortesía

'Los Wánabis' van a la Riviera Maya

El director Santiago Paladines de la cinta 'Los Wánabis' está orgulloso y feliz, y ya prepara maletas para viajar a los Premios Platino del Cine Iberoamericano, a desarrollarse el 20 de abril en la Riviera Maya.

El filme nacional compite por el galardón a Mejor comedia. No irá solo, lo acompañará su esposa, Nuria Estrella, quien estuvo a cargo de la producción y es coordinadora de sostenibilidad. Es la primera vez que una película local aspira a este reconocimiento. Esperan que pueda viajar alguien más del equipo.

Carlos Julio Gurumendi.y Gaby Pazmiño. Cortesía

Como fiestas patronales celebra sus 48 años

El comunicador Carlos Julio Gurumendi, quien ahora vive en Quito, celebra su cumpleaños como fiestas patronales. Durante el feriado estuvo en la costa ecuatoriana y a su regreso a Guayaquil (donde permanecerá esta semana) se reunió con su gran amiga Gabriela Pazmiño Yépez para comer fanesca.

Este fue el comienzo del festejo de su onomástico 48 a los que llegará el 7 de abril. En los próximos días compartirá con sus ‘panas’ y colegas Luis Antonio Ruiz, el grupo integrado por Carola Artieda, además con Julio César Saona.

