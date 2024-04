Julio César Saona: El hombre que quiso 'a la buena' a Mayra Salazar

El Jueves Santo, la ex relacionista pública Mayra Salazar compareció ante la Corte Nacional de Justicia para rendir su testimonio en el caso Metástasis, ya que es una pieza clave en todo lo relacionado con la investigación. Por ello, los medios de comunicación, como radio Élite, transmitieron cada detalle de este proceso que mantiene pendiente al país.

Ese día, los comunicadores Boris Chonillo, Glenda Bastidas, Gabriela Wellington y Julio César Saona, del espacio 'Élite Noticias', cumplieron con su trabajo de informar y comentar los hechos.

Para los tres primeros, la exempleada de TC no es más que una carismática mujer que usó su experiencia en comunicación para convertirse en el vínculo entre narcos, jueces y políticos. Sin embargo, a Julio César, por más que trate, no le es indiferente, porque fue su esposo (ahora están divorciados) y el hombre que, a decir de amigos y conocidos, la amó sinceramente.

El cuarentón guayaquileño no solo es uno de los entrevistadores del informativo radial, también es el productor. Desde niño quiso ser periodista, estudió en la Facso. Trabajó en Teleamazonas y Ecuavisa. Una de sus primeras jefas fue la fallecida periodista Tania Tinoco.

Es parte de radio Élite. Redes sociales

SU MADRE NO FUE A LA BODA CON MAYRA SALAZAR

Hijo único, su progenitora (Carmen) estuvo muy delicada de salud a causa de la COVID-19. Dicen que una madre no se equivoca, tal vez por ello jamás vio con buenos ojos su romance con Mayra. De hecho, no acudió cuando se casaron en noviembre de 2013 en la iglesia María Auxiliadora.

Según uno de los testigos del enlace, el comunicador Carlos Julio Gurumendi, compañero de Julio César en Teleamazonas y RTS, “ellos se conocieron cuando Mayra era relacionista de un centro comercial y él fue enviado a la respectiva cobertura. Entonces laboraba en Teleamazonas y ahí se dio el flechazo”. Personas del medio, entre ellos Jorge Rodríguez, quien también fue testigo, Gaby Pazmiño Yépez y Paúl Ordóñez compartieron con la pareja en esa ocasión especial. “Fue un amor rápido, de un momento a otro, dijo que se casaba”, añade.

Durante la boda. Redes sociales

Nadie imaginó el desenlace de la historia de amor. En 2018 firmaron el divorcio de mutuo acuerdo. Una de las razones fue la incompatibilidad de caracteres. Él se define como hogareño, mientras que ella era farrera. “Recuerdo que durante la celebración de un cumpleaños de Mayra Salazar, ella estaba disfrutando y Julio César en el carro durmiendo”, dice Carlos Julio, quien define a su amigo como “linda persona, humanitario y creyente”.

Julio César siempre ha tratado de mantener el perfil bajo, no le ha interesado estar involucrado en la farándula. A diferencia de Mayra, quien comenzó a creerse famosa desde que trabajó en TC (de 2013 a 2018). Nos tratamos de comunicar con él, pero no respondió a nuestro llamado.

DURANTES Y DESPUÉS DEL DIVORCIO PUSIERON DISTANCIA

Durante y después del divorcio, Julio César Saona (a quien Mayra Salazar llamaba ‘bebé’) evitó el contacto con ella, incluso no estuvo en la respectiva firma, alegando obligaciones laborales. Tras su separación, la autora de esta nota lo entrevistó en 2018 y dijo: “En la vida se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, yo prefiero el primero. No puedo ponerme a llorar, cada quien tomó su camino. Fueron casi cinco años de matrimonio. Estábamos en frecuencias y tiempos distintos, por mutuo acuerdo dijimos ‘ahí nomás’. Yo estoy casado con la carrera, para ella y para mí es la prioridad”.

Cuando era pareja de Mayra Salazar. Archivo

El divorcio se llevó a cabo por Notaría. Fue rápido, ya que no tuvieron hijos. “Son experiencias, y el tiempo que vivimos juntos, lo vivimos. El amor nunca será un error. Simplemente, nuestras prioridades eran otras”, indicó entonces. “Ella varias veces me dijo que no quería hijos”. Julio César deseaba “un equipo de fútbol. De mi parte, no hubo infidelidades y mantengo distancia de los amigos en común porque es lo más saludable, ya que nunca falta la gente que hace comentarios fuera de lugar y cuenta lo que la otra parte está haciendo. En la vida todo se supera, el tiempo cura todo”, añadió.

De acuerdo a Carlos Julio Gurumendi, para Julio César “ya todo lo vivido con Mayra Salazar es pasado, no toca el tema”.

Por su trabajo como productor, presentador y entrevistador de 'Élite Noticias', Julio César Saona debe seguir el caso en el que está involucrada su exesposa.

TRATA DE NO OPINAR SOBRE MAYRA

Según su compañero Boris Chonillo (de sombrero en la foto), con quien comparte todas las mañanas de 06:00 a 09:30 en el espacio radial, “es muy profesional y un gran trabajador, lee la información y trata de evitar los comentarios. Aquello preferimos hacerlo nosotros. Lo comprendo, soy el que más habla. Llegó a Élite antes de su salida de RTS, canal donde nos conocimos. Seguramente es duro escuchar todo lo que se dice de la persona que en algún momento formó parte de tu vida. El jueves pasado, medio país esperaba las declaraciones de la señora Salazar. El informativo estuvo pendiente durante esa mañana”.

En aquella emisión se lo escuchó decir a Julio César. “Tiene una cara de preocupación tremenda”.

