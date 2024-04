Richard Barker afirma que "ahí faltan" más nombres en declaración de Mayra Salazar

El actor Richard Barker, que actualmente vive en Estados Unidos, le echó más leña al fuego y en un en vivo que realizó en Instagram, aseguró que Carolina Jaume, María Fernanda Pincay, Yuleysi Coca y Ángela Orellana, que fueron nombradas por Mayra Salazar en la declaración anticipada que hizo en el caso Metástasis, no son todas, “ahí faltan”, dijo sonriendo y dando a entender que la lista sería mayor.

“Faltan bastantes, las que iban a las fiestas en el Guasmo”, indicó, sin dar mayores detalles, cuando un usuario le recordó que él también fue pareja de 'Mafer' Pincay, exmodelo del programa Haga Negocio Conmigo, que además fue esposa del cantante Oveja Negra.

“Yo fui pareja sí, pero no tengo nada que ver, gracias a Dios, no”, manifestó el artista de 53 años respecto a la relación que sostuvo con Pincay hace más de 10 años, y a quien Mayra Salazar identificó como la persona que el 4 de febrero de 2021 la invitó a un cumpleaños de un amigo, que resultó ser Fabián Gilmar Campusano Bustamante, con quien desde entonces y hasta la actualidad tiene una relación sentimental y han procreado 2 hijos.

En cuanto a Mayra Salazar, Barker expresó que la conoció por ser relacionista pública del canal (TC), “pero quién diría, dime con quién andas y te diré quién eres”. En otra parte de su live, el exintegrante de Mis Adorables Entenados, agregó que aunque conoce a las personas nombradas, no es quien para emitir comentarios. "Yo siempre me paro en la empatía, ¿qué razones tuvieron, por qué lo hicieron, que vino detrás de esto? no es tan fácil".

