Gobierno encargará responsabilidades de seguridad a gobiernos locales

La titular del ministerio de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, presentó el Programa para la gobernanza local y seguridad ciudadana. Ella expuso que la reunión responde a una modalidad de gobierno en territorio y que se desarrollará próximamente en las ciudades de Machala, Manta, Azogues, Quito, Esmeraldas y Puyo.

Ponderó que se trata de un "programa de articulación" de autoridades locales para que atiendan los problemas de seguridad en sus territorios y que se los iba a dotar de los marcos legales correspondientes para cumplir con la medida.

La propuesta llega en medio de los pedidos de protección para las autoridades locales que han sufrido atentados terroristas en los últimos meses y aún esperan respuesta para recibir custodia policial. Sobre este tema, se indicó que con la recaudación del IVA se espera agilizar el trámite pero que la situación actual no es posible hacerlo debido están limitados de recursos.

"No es que no una haya respuesta inmediata por parte del Gobierno, lo que no hay es suficiente recursos para dar respuesta a todas las peticiones de protección que tenemos vivimos en un estado y situación de inseguridad y nuestros recursos son bastante limitados" enfatizó la ministra.

En relación a la terminación del estado de excepción y la declaratoria del conflicto armado interno expuso que constitucionalmente no lo podrán hacer y rechazó los cuestionamientos a la no prevención de crímenes durante el último feriado.

"El estado se ha debilitado paulatinamente y en cuatro meses es imposible que se terminen los hechos violentos", respondió a Expreso. Palencia hizo un llamado a qué los alcaldes y prefectos dejen de un lado las posiciones políticas para trabajar en conjunto.

A esta celebración se ha invitado a los 25 alcaldes de la provincia y se estima que a las 15:00 culmine el evento. Por lo pronto ha llegado la Prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, el alcalde de Daule, Wilson Cañizares.

La cita que estaba programada para iniciar a las 07:00 de este 1 de abril de 2024, inició con 45 minutos de retraso en el salón Simón Bolívar. Palencia llegó a las 07:26 y fue recibida por el Gobernador del Guayas, Alberto Molina.

