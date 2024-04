Municipio de Guayaquil: los polémicos casos que siguen sin respuestas

La Contraloría reveló que familiares de dos concejales fueron contratados en el Municipio y que estos ediles continuarán en el cargo hasta 2027. ¿Quiénes son? ¿Siguen en el puesto? ¿Se están siguiendo las recomendaciones que estableció la entidad al actual alcalde? ¿Hay nepotismo en el Cabildo? Son algunas de las interrogantes que alistó EXPRESO para llevar a una entrevista con la directora de Recursos Humanos, pero hasta ahora no se confirma el pedido. Silencio.

Este no es el único caso en que este Diario, a través de artículos, busca respuestas del Municipio, liderado por Aquiles Álvarez. Y el mutismo se repite.

Por ejemplo, en recientes declaraciones en torno a que salieron a la venta terrenos inexistentes, se solicitó otro diálogo con el gerente de la empresa pública de Vivienda para que profundice en este tema y saber qué pasará con los lotes y futuros planes habitaciones, pero tampoco hubo una contestación.

Para el comentado caso Vallas, asimismo, se intentó profundizar en una audiencia que ha sido solicitada en repetidas veces al departamento de Comunicación, pero tampoco hubo atención a la solicitud.

¿Qué pasó con la millonaria recaudación de los años anteriores? ¿Cambió la situación en este 2024? ¿Por qué continúan plantadas estructuras inútiles en Guayaquil? Son parte de las interrogantes que reposan a la espera de que algún funcionario municipal decida responder.

En tanto, en la edición del 26 de febrero EXPRESO registró en sus páginas que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) gasta 1 millón de dólares en pautaje, mientras hay un listado de urgencias en materia de tránsito, denunciaron conductores, ciudadanos y expertos en la materia. En este caso, por ejemplo, se pidió una entrevista con la ATM, que tampoco fue aceptada.

Congestión. Principales avenidas como la Francisco de Orellana, De Las Américas, vía a Daule, continúan soportando intenso tránsito vehicular. Miguel Canales Leon

Sin embargo, dos días después de la publicación, el alcalde aprovechó sus tradicionales enlaces radiales para referirse a la nota periodística. “(...) me criticaban que por qué 1 millón en pautas en la ATM. Que investiguen bien, que comparen 1 millón versus 3,5 millones de dólares por año, incluso 4,5 millones por año en las administraciones anteriores...”, dijo.

¿Afecta de algún modo este silencio de la estructura municipal? A criterio del director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación, Jorge León, el silencio también comunica, quedando sujeto a la interpretación de las personas. “Lo recomendable siempre desde la comunicación política es tener la mejor relación con los medios de comunicación porque son aliados estratégicos para la amplificación del mensaje”, subraya.

El también consultor político añade que hay un “manejo erróneo” cuando el departamento de Comunicación pide al medio las preguntas antes de una eventual entrevista.

Él lo explica: “Mañana, más adelante, la autoridad no tiene la obligación de responder al medio, pero sí podría enviar a un delegado, y no es recomendable desde ningún punto de vista mandar cuáles son las preguntas porque dentro de la comunicación, cuando se abordan los temas, van saliendo nuevas cosas que probablemente no se las tenga y sobre eso (se necesitará) tener mayor información”.

Agrega que lo ideal sería que exista un delegado o alguien que conozca el tema y dé las respuestas a la ciudadanía. “Hay un grupo de lectores que tiene el medio, pero mañana puede ser cualquier plataforma digital, y mal haría en escogerse solamente a ‘medios amigos’”.

Tatiana Larrea, consultora política con 20 años de experiencia, dijo a EXPRESO que habría que diferenciar la información que por ley debe estar a disposición (Ley de Transparencia), de la voluntad de las autoridades de dar declaraciones a los medios de comunicación. Pero en todo caso, si no hay respuesta, “tampoco es bueno para la institución porque el medio igual va a sacar la nota”, aunque “tampoco se puede obligar a que respondan todo y en el momento que los medios requieren”, precisa.

Al consultar a ciudadanos como Felipe Macías y Viviana Baque, ambos de la ciudadela Urdesa Norte, ellos consideran que la ciudadanía necesita conocer todos los puntos de vista. “Cuando sale ‘silencio’ (en un artículo) da mucho que pensar, y sería bueno que mejoren en esa parte y así saber qué mismo ha pasado, porque está claro que no en todas puede estar el alcalde”, opina la ciudadana.

