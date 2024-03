Mayra Salazar: personajes de la farándula salpicados en testimonio anticipado

Cerca de las 12:50 de este jueves, 28 de marzo de 2024, Mayra Salazar, una de las piezas claves en el denominado caso Metástasis, dio inicio a su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. En su comparecencia, Salazar desentrañó los vínculos existentes entre narcos, jueces, abogados, políticos, altos mandos policiales y hasta reconocidos personajes de la televisión ecuatoriana.

¿Qué dijo sobre Carolina Jaume?

Según Mayra Salazar, Carolina Jaume le entregó una agenda con contactos de Xavier Jordán. INSTAGRAM @carolinajaume

Una vez terminada la comparecencia de Mayra Salazar -misma que duró, aproximadamente, una hora y media-, el juez Felipe Córdova dio paso a la fiscal General, Diana Salazar, para que le realice preguntas a la procesada. La fiscal le recordó a Mayra Salazar que durante su testimonio mencionó a una "amiga" que le habría facilitado una agenda con nombres de los contactos de Xavier Jordán, acto seguido le preguntó: "¿Recuerda o conoce el nombre de aquella amiga?"

"Sí, señora fiscal, esta amiga es la señora Carolina Jaume", respondió Mayra Salazar ante el asombro de algunos de los presentes en la audiencia, tras escuchar el nombre de la reconocida presentadora de televisión.

Salazar explicó que en diciembre de 2022, una amiga suya (Carolina Jaume) fue detenida y ella la ayudó para que no fuera enviada a un pabellón, durante el día que estuvo en prisión. Al salir de la cárcel, esta mujer la buscó y le entregó una agenda en la que constaban los nombres de los contactos y operadores de Jordán, supuesto socio de Norero.

"He entregado esa agenda a la Fiscalía, la misma que contendría información de los operadores del señor Xavier Jordán", señaló Mayra Salazar.

¿Qué dijo sobre María Fernanda Pincay?

María Fernanda Pincay fue mencionada por Mayra Salazar en su testimonio anticipado. INSTAGRAM @maferpincay1

María Fernanda Pincay también resultó salpicada en la comparecencia de Mayra Salazar. "Conozco al señor Fabián Gilmar Campusano Bustamante, que también se encuentra procesado en el caso Metástasis, en calidad de prófugo, pero para entender quién me lo presenta y cómo son mis nexos con él, es necesario remontarme a la época en la que trabajé en TC Televisión, porque fue ahí en donde conocí a la señora María Fernanda Pincay, quien en ese época era modelo de los diferentes programas concursos, que se realizaban en el canal", detalló Salazar.

Salazar añadió que: "Es María Fernanda Pincay, quien el 4 de febrero de 2021, me llama y me invita al cumpleaños de un amigo, cumpleaños que en primera instancia manifesté que no iba a asistir, pues tenía otro compromiso con otro talento de pantalla llamada, Angela Orellana, finalmente cuando yo termino el compromiso con Angela Orellana, esta también me indica que tenía el cumpleaños de un amigo y si podíamos asistir".

"Es así como señor juez, nos trasladamos a la ciudadela Los Rosales, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, a altas horas de la noche, al cumpleaños del amigo de Angela Orellana. Al llegar, me percato que en el mismo lugar se encontraba María Fernanda Pincay. Señor juez, el homenajeado era el señor Fabián Gilmar Campusano Bustamante, que como aporte a este testimonio, entrego que la señora María Fernanda Pincay, desde esa fecha, hasta la actualidad, es su pareja sentimental, con la cual procreó dos hijos", finalizó Salazar.

Yuleysi Coca también fue mencionada

Mayra Salazar mencionó al esposo de Yuleysi Coca en su testimonio anticipado. INSTAGRAM @ yuleysicocasuarez

En su testimonio anticipado, Mayra Salazar, reveló la identidad de alias 'CC', quien se trataría del esposo de la reconocida modelo y cantante, Yuleysi Coca. "Señor juez, también debo manifestar que en diálogo en este testimonio entrego la identidad de alias "CC" (...) Corresponde a los nombres de Carlos Perea, de nacionalidad colombiana, esposo de Yuleysi Coca, modelo, chica reality y cantante, a quien también conozco de mi profesión", manifestó Salazar.

También añadió lo siguiente: "Señor juez, los antes mencionados son dueños de una discoteca, en la ciudadela La Garzota, norte de la ciudad de Guayaquil, de nombre Living Club, en la cual también preste mis servicios profesionales en la inauguración de dicha discoteca. Discoteca que en 2023 sufrió 2 atentados que fueron de conocimiento público".

¿QUIÉN ES CARLOS PEREA?

En diciembre de 2023, la fiscal General, Diana Salazar, reveló parte de los chats del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022, en el que salió a la luz Fabián Gilmar Campuzano Bustamante, alias 'Yankee'. En dichas conversación dan cuenta de que Yankee era socio y hombre de confianza de Norero, en cuanto al narcotráfico, armas y las finanzas.

En los chats de Campuzano y Norero, se revelan algunos de los contactos de Yankee, que participaban en negocios de las drogas, siendo beneficiarios o receptores. Es en ese momento que saltan los alias: 'JD', 'Nuevo Chucy', 'CC' y 'La S'. Por lo que se entendería que el esposo de Yuleysi, era uno de los contactos de Yankee, para el negocio de drogas.

