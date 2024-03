Mayra Salazar menciona a María Fernanda Pincay en su testimonio

Este jueves 28 de marzo de 2024, en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscal Diana Salazar lidera una trascendental audiencia judicial en el marco de las investigaciones por el caso Metástasis. En la cual, Mayra Salazar, implicada en dicho caso, reveló varios nombres de conocidas de la farándula, entre esos el de la modelo María Fernanda Pincay, quien lleva varios años alejada de los medios de comunicación.

Mayra Salazar, la testigo clave de Purga y Metástasis: da su testimonio | EN VIVO Leer más

Lea también: Mayra Salazar | EN VIVO: "Revelaré quién maneja el sistema judicial en Guayas"

"Conozco al señor Fabián Gilmar Campusano Bustamante, que también se encuentra procesado en el caso Metástasis, en calidad de prófugo, pero para entender quién me lo presenta y cómo son mis nexos con él, es necesario remontarme a la época en la que trabajé en TC Televisión, porque fue ahí en donde conocí a la señora María Fernanda Pincay, quien en ese época era modelo de los diferentes programas concursos, que se realizaban en el canal", narró Mayra Salazar ante las autoridades.

La fiesta con Mafer Pincay

Continuando con su explicación la excomunicadora de la Corte del Guayas agrega, "Es María Fernanda Pincay quien el 4 de febrero de 2021, me llama y me invita al cumpleaños de un amigo, cumpleaños que en primera instancia manifesté que no iba a asistir, pues tenía otro compromiso con otro talento de pantalla llamada Angela Orellana, finalmente cuando yo termino el compromiso, esta también me indica que tenía el cumpleaños de un amigo y si podíamos asistir".

"Es así como señor juez, nos trasladamos a la ciudadela Los Rosales, ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, a altas horas de la noche, al cumpleaños del amigo de Angela Orellana. Al llegar, me percato que en el mismo lugar se encontraba María Fernanda Pincay. Señor juez, el homenajeado era el señor Fabián Gilmar Campusano Bustamante, que como aporte en el testimonio, entrego que la señora María Fernanda Pincay, desde esa fecha, hasta la actualidad, es su pareja sentimental, con la cual procreó 2 hijos".

Si quiere leer esta y otras noticias, suscríbase a EXPRESO. SUSCRÍBASE AQUÍ.