Katiuska Peralta se lesionó su pie derecho y está en cama

La presentadora radial Katiuska Peralta sufrió un esguince con fisura en el pie derecho y debe guardar reposo. “Me pasó lo que le ocurre a los que somos deportistas. Son gajes del oficio. Me caí corriendo mis acostumbrados cinco kilómetros. Yo me ejercito en mi casa, pero junto a ella hay una cancha de tenis. Me resbalé y caí sobre mis manos, me doblé el pie. Estoy con terapia rica en plaquetas, lo que me hago siempre cuando hay lesiones deportivas. Debo ir la próxima semana al doctor. Veremos cómo me va”.

Las fisuras toman su tiempo, no es tan sencillo. Actúo rápido, eso es lo importante en estos casos.

Silvana deberá hacerse chequeos

El exesposo de Silvana, el músico Gustavo Pacheco, ha estado pendiente de la salud de la cantante, tras la nueva operación a la que se sometió por el cáncer de tiroides. La intervención se adelantó (el martes), porque los marcadores tumorales estaban muy altos. “Ahora se mantiene en reposo, debe continuar con los chequeos posteriores para saber si desaparecieron las células cancerosas”, expresó. En el programa 'En contacto' comentaron sobre la cirugía de Silvana. Virginia Limongi no estaba informada de ciertos datos personales.

El orgullo de Gretta es su hija

Gretta Córdova, exreportera de Ecuavisa, está que no cree en nadie porque su hija, Gretta Abigaíl, obtuvo el mejor promedio de su grado (el séptimo de básica, el último año de primaria) en la Unidad Educativa Abdón Calderón. La niña de 11 años es el orgullo de la comunicadora. Gretta está alejada de la pantalla, ahora da clases en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

"Ponemos un poco de sal y pimienta"

Jonathan Estrada siempre hace preguntas impertinentes a sus invitados en sus espacios digitales. Hasta les da de beber, lo que ayuda a que aflojen la lengua. Ahora él y su esposa Dayanara fueron los interrogados en el pódcast 'Un show con Cachete'. Sofía Caiche le preguntó a la cantante si le había hecho el beso negro (lo que tiene una connotación sexual).

En las redes sociales los criticaron, incluso la actriz Claudia Camposano se manifestó. Sofía dice que la gente tiene que ver el pódcast “para hablar y entenderlo. Nos fue bien. Ponemos un poco de sal y pimienta. Era un reto, hay que contestar o comer alitas de pollo. Aparte de la jocosidad, se resalta la carrera del invitado”.

