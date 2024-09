Nacho Cheddar sobre el reality 'Divas': "Invertimos en trapos y bailarines"

Me pica la lengua. El reality del programa 'De casa en casa' salió del aire. Fue cuestionado por contenido

Aunque el reality 'Divas' que presentó el programa 'De casa en casa' desapareció por arte de magia, sigue generando comentarios. Según Nacho Cheddar, uno de los participantes, “fue un espacio donde se competía por la caracterización de alguna diva. Fue abierto para mujeres, hombres y trans, intervinieron 6 drag queens (hombres), 3 mujeres y 1 trans; iban a ser 2, pero la segunda entró en depresión y no asistió al estreno, se le iba a dar otra fecha, pero ya el reality quedó cancelado.

Días después murió. Hasta el 22 de agosto el segmento estuvo al aire. Se invirtió en trapos y bailarines. Cada artista se encargaba de aquello. Se nos dijo que se haría una final y que el programa se iba a acortar. Se ensayó y se invirtió. Un día antes nos llamaron para decirnos que se iba a atrasar y que no se podía presentar en dicho día, que nos avisaban. No hemos recibido comunicado hasta ahora, nadie nos dio una explicación”.

Ni la recibirán, porque se dieron muchas quejas de los televidentes y de los mismos ‘duros’ del canal, quienes consideraron que este reality no era apropiado para una revista familiar, ni para el horario. En TC debieron hablar claro para que los competidores no inviertan tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando se los consultó sobre la final, no respondieron.

Ximena cumplió 72 años

La expresentadora Ximena Aulestia, quien fue parte de la TV nacional y colombiana, celebró con sabiduría sus 72 años de existencia. Para ella, lo más doloroso es que entre más años se cumplen, más seres queridos se pierden.

“Este ha sido un año con buenos y malos momentos como es normal. Quedan en mi corazón las personas que han estado presentes y llenaron mi vida de cariño y de alguna manera lograron sonrisas, las que en este vagón que es mi vida se sentaron junto a mí y apretaron mi mano sin necesidad de hablar, las que me acompañaron, sonrieron con mis logros, me apoyaron y en los momentos malos me tuvieron paciencia y fueron solidarias”. Ella ahora hace radio y se mantiene activa.

Se van de viaje

La familia Andrade Díaz se fue de viaje a Punta Cana, pero Gaby lo hizo primero con sus hijos, Poly y Joaquín. Su esposo, Carlos Luis, se unirá a ellos más adelante, porque debe cumplir un compromiso de trabajo ya adquirido. Debieron hasta sacar el respectivo permiso de que el papá autoriza que los niños salgan del país. ¡Qué rollo! Este destino en República Dominicana les permitirá disfrutar de la playa, el sol y el mar.

Ahora ya no es prohibido

Antes era muy complicado que un talento de noticias sea imagen de algún producto. En los canales consideraban que eso les quitaba credibilidad. Pero eso ya es historia. En las últimas semanas hemos visto a Estéfani Espín y José Delgado, de Ecuavisa y TC respectivamente, en publicidades de medicamentos. Cada vez es más frecuente ver gente de informativos en comerciales.

