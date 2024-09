Jorge Heredia ya es enfermero

Don Jorge, padre de Jorge Heredia, padece diabetes y los médicos no le agradan. Es un paciente difícil al que se le complicó su salud. Por ello el presentador de TC y su mamá, doña Rosa, decidieron estudiar enfermería. Al principio muchos creyeron que era una novelería y que iban a tirar la toalla en medio camino.

“Cuando mi papá estuvo postrado en una cama a punto de que le amputaran una de sus piernas, durante más de un mes con sueros y antibióticos, había que estar pendiente las 24 horas, se le tapaba la vía; pero no encontrábamos enfermera, era un caos. Entonces le propuse a mi mamá encargarnos nosotros del cuidado de mi papá y así fue”, cuenta Jorge.

Ambos tomaron con seriedad esa carrera. Acaban de graduarse con honores y él se enamoró de esta profesión al punto de que si no fuera comunicador sería médico. La progenitora de Jorge es Ministra Extraordinaria de la Sagrada Comunión, lleva la comunión a personas enfermas. Le gusta servir.

Se mantendrá en 'Soy el mejor'

Luis Conforme fue parte de 'Viralizados' y luego dio el salto a TC para integrar el elenco de 'Detrás de las estrellas', de la revista 'De casa en casa'. También lo enviaron a colaborar en 'Soy el mejor'.

El reportero se quedará en el reality y ayudará cuando se lo soliciten en el segmento farandulero que presentan Renier Izquierdo y Soraya Guerrero. “Antes de que salga el productor Marlon Acosta, ya lo había conversado con él, me voy de las mañanas por un tema personal, en las tardes estoy libre. No me han botado, tampoco es verdad que no me pagan, no es así”, cuenta. Por cierto, se comenta que Renier estará hasta el 2024 en Ecuador y que ya arregla papeles para volver a Estados Unidos. Esta vez con su familia.

Perdió a su abuela

La exreportera de farándula Paola Maya está de luto porque su querida abuelita Morlan Valdez falleció. Su velorio fue el pasado 31 de agosto. Se siente muy afectada porque para ella era como su mamá. Fue el referente familiar, una experta en la cocina que le ponía un toque especial a las menestras.

Doña Morlan inició un negocio de comida típica en la puerta de su casa, luego de haber trabajado en el área de gastronomía en cadenas hoteleras de Guayaquil. Paola heredó su talento culinario. Abrieron el local El Morlazo, incluso ella ingresó a estudiar gastronomía. La comunicadora se despidió de la mujer que le inculcó el amor por la cocina y a la que siempre llevará en su corazón. Sus excompañeros, como Jorge Luis Jara, le enviaron mensajes de condolencia.

