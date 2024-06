Jorge Heredia: A punto de graduarse como enfermero

El presentador de TC, Jorge Heredia, se tomó en serio sus estudios como auxiliar de enfermería. Terminó las prácticas hospitalarias, ahora vienen las pruebas finales y la graduación. Inició los estudios con su mamá, Rosita, con la finalidad de ayudar a su progenitor Jorge que padece diabetes desde hace aproximadamente 20 años.

Según Jorge es muy necio, no quiere ir al médico y por ello muchas veces se ha complicado su estado de salud, además es un dolor de cabeza cuando hay que aplicarle sueros e inyecciones. Por este motivo, él le sugirió a su mami que lo mejor era que ellos aprendieran lo referente a enfermería. Al principio recibió críticas a las que no les dio importancia. Tiene claro que lo aprendido le servirá para el resto de su vida.

Volvió a su tierra

La cantante Janann Velasco, quien ahora vive en Estados Unidos con su esposo Kevin Alvarado, regresó a su tierra, Manabí. Era un viaje que tenía previsto. El año pasado estuvo en el mes de agosto en Ecuador. Es muy cercana a su mamá, a la que extraña un montón. En el país del norte grabó y lanzó una canción romántica y un video. 'Algo diferente' es el título de la balada pop. Allá es profesora de preschool. Aprovechará su visita para comer platos manabitas. “Volver siempre trae un sentimiento de nostalgia y alegría”, comenta.

Ya tiene su pódcast

Evelyn Vanessa Calderón no se duerme en los laureles.' No me meta labia' se llama el pódcast en el cual habla temas de actualidad para todas las edades. Los invitados no faltan. No está sola, la acompañan Alejandro Chávez, Rocko; Luis Fernando Mera y Paola Torres. Se puede escuchar a través de Spotify, Facebook y YouTube.

