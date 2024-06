Alejandro Kenig: "No me he casado, estoy trabajando en Colombia"

Al hijo de Marián Sabaté, Alejandro Kenig, le encanta la música, no solo como pasatiempo, es parte de su vida. Prepara proyectos relacionados, según cuenta en sus redes sociales. Viajó a Colombia. Su mamá le dice que lo extraña y que vuelva a casa. Las malas lenguas afirman que se habría casado. En abril pasado cuando conversamos con él expresó que no tenía planificado unir su vida a nadie, por el momento.

Según su progenitora “así salió este niño con esa estupidez, yo no creo. Dicen que en la Península se casó el civil, no he podido averiguar. Casi me da un paro cardíaco, se le ocurre cada cosa. Mientras no venga con un nieto”.

Alejandro indicó que “es un invento de mi mamá, yo no me he casado, estoy en Colombia trabajando, no me voy a casar apenas tengo 22 años”.

Es hijo del exjugador Alejandro Kenig. Tiene una hermana, Bárbara Fernandes. A los 19 años decidió abrir una cuenta en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans en la cual están algunos famosos locales e internacionales.

