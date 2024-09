Connie y Leonardo: Una boda que llega tras algo más de siete años de novios

El 5 de octubre en Cuenca, Connie Jiménez (28), Miss Ecuador 2016 y exgobernadora de Los Ríos, y el administrador de empresas Leonardo Chang (34) unirán sus vidas en una ceremonia civil. El 19 de ese mismo mes recibirán la bendición de Dios a través de una ceremonia cristiana evangélica que se celebrará en el hotel Hilton Colón de Guayaquil. Los pastores Paulo Guerrero y Karina de Guerrero de la iglesia Reino de Dios la presidirán, así como Sindy Palma y José Manuel Proudinat, quienes vendrán de Honduras.

Para el enlace civil, ella lucirá una prenda de Ornella Lebed, quien la ha vestido para los certámenes de belleza. Para la boda religiosa llevará una creación de Valdrin Sahiti que ha sido traída de Europa. “Es un diseño tradicional, estilo princesa, color blanco y lleva perlas. Me encantan. Dicen que no son de buena suerte, pero yo no creo en ello”. Él llevará un traje de Sastrería 18 de Quito.

La lista de invitados incluye aproximadamente a 400 personas, por ello han contratado a una organizadora de bodas. Los novios confiesan que “son los más allegados, hemos tratado de reducir la lista”.

Las hermanas de Connie (Katty y Simone) serán las damas de amor. “Rompí las reglas, porque tendré dos. Siempre ellas me escuchaban hablar de Leo. Lastimosamente en el matrimonio civil no podrán estar. Para asistir a la ceremonia religiosa pidieron permiso. Es una bendición que vengan”, comenta la novia.

La luna de miel está prevista en Europa. Recorrer como esposos el Viejo Continente es un sueño que desean cumplir. Por sus ocupaciones laborales, viven entre Quito, Guayaquil y Los Ríos. Ese ritmo lo mantendrán tras su matrimonio.

El flechazo

“Nos conocimos de una forma mágica. Coincidimos en un espacio laboral. Nos caímos bien, se dio un clic de inmediato, así se inició el amor. Fuimos a comer a un restaurante un platillo nacional, un bollo de pescado. Nos dimos cuenta de que compartimos intereses comunes y a ambos nos mueve servir”, recuerda el sonriente novio.

La pedida de mano se dio en Atlanta, Estados Unidos. “Lo pensé antes de dar ese paso. Sentí que ya era el momento. Habíamos compartido algunas etapas, viajes, distancias. Yo viví en China casi dos años. Para mí, esa fue una prueba de fuego. Quise que sea un momento familiar. Coincidimos en un viaje por la graduación de una hermana de Connie. No niego que estuve nervioso, pero lo importante era expresarle lo que sentía. Cuando me dio el ‘sí’, sentí que había pasado un examen final con la nota de diez”, relata Leonardo.

Las novias siempre llevan algo nuevo, prestado, azul y viejo.

Connie: Yo mantendré esa tradición. Mi mamá (Katty) tiene un collar de perlas que lo ha convertido en aretes. Aquello sería lo prestado. Lo usado todavía no lo defino. Lo nuevo será el vestido y lo azul tal vez sean los zapatos o la ropa interior. Vi la película La guerra de las novias y allí también se mencionan estas tradiciones.

Los hijos no llegarán pronto

Usted es la engreída de su papá. Cuando ganó Miss Ecuador, casi fue fiesta nacional. ¿Cómo tomó que se vaya a casar?

A mi papá (Manuel) le tocará vivir tres veces algo así. Soy la primera de tres hijas. Él no es celoso, se lleva bien con Leo. Es como el hijo varón que no tuvo. Mi mami es más celosa, evalúa los perfiles de los novios. Mis hermanas están estudiando en el exterior. Una se encuentra en Honduras y la otra en Estados Unidos.

Viven entre Quito, Guayaquil y Los Ríos. Miguel Canales

¿Qué enamoró a cada uno de su pareja?

C: Cuando me lo presentaron, pensé que era alguien mayor por el cargo que ocupaba en ese momento. Me sorprendió que era joven. Además me di cuenta de que era muy capacitado. Después me mostró su corazón, me habló de Dios y me presentó a su familia. Son muy unidos. Aquello me marcó y enamoró. Llevamos juntos siete años y un mes.

L: A mí, su sinceridad, su entrega, es una mujer muy comprometida. Es una virtud que valoro mucho en una persona, mucho más en una pareja.

¿Tienen intenciones de formar una familia pronto?

L: El reto más importante de una persona es su familia. Somos creyentes. Para planificarlo bien, tenemos que tomarnos cierto tiempo.

C: Queremos ser padres, tenemos metas personales y profesionales. Primero disfrutaremos esta etapa de casados. Tal vez en un par de años.

L: Sabemos que la vida no tiene tiempos, pero sí planificación. Vivimos las etapas.

No es celosa tóxica

¿Algunos de los dos es celoso?

L: No me considero celoso.

C: Soy lo normal.

Así se justifica el celoso, diciendo que sus desconfianzas son normales.

C: (Risas) No. Es parte de la chispa del amor. A veces se siente ese riesgo de perder a la otra persona.

Él es muy risueño. Tal vez no le agrade que a cualquier mujer le sonría.

C: Si fuera una celosa tóxica, él no se habría ido a China.

L: Soy más relajado, muy descomplicado y risueño.

A los hombres les gusta presumir y sacar pecho. Usted lo habrá hecho con sus amigos cuando se enteraron de que su novia era una exreina.

C: Yo ya había entregado la corona de Miss Ecuador cuando nos conocimos.

L: (Risas) Soy muy afortunado. Se generó el comentario entre amigos. Me siento orgulloso.

Los reinados, una etapa superada

La inclusión permite que ahora sin importar sexo, edades, estados civiles… las mujeres participen en un reinado. ¿En su caso ya es una etapa superada?

C: Mis padres siempre supieron que ser Miss Ecuador era mi sueño. Pero no me dejaban, querían que estudie. Me pidieron que sea reina de Ventanas, de Los Ríos, pero nada. Mi única experiencia en certámenes fueron Miss Ecuador y Miss Universo en Filipinas. Algún día quisiera volver con Leo a esa tierra lejana. Esa etapa ya pasó, me abrió puertas para desarrollar proyectos sociales y conocer a muchas personas que me han nutrido. Recuerdo ese tiempo con mucho amor. A mi papá solamente le faltó ponerse la corona (risas). Lo vivió al máximo.

L: Hemos pensado que si una hija nuestra quisiera participar, la dejaríamos. Connie lo ha vivido desde dentro, conoce cómo son los reinados. Lo disfrutaríamos como padres.

Ambos tienen aspiraciones políticas. Usted es aspirante a la Asamblea y él fue asambleísta por Guayas…

C: Yo fui gobernadora de Los Ríos. Estuve hasta diciembre del 2023. Existieron propuestas, acepté una. Si quedo (electa), viajaré más seguido a Quito.

L: Por nuestras diferentes actividades nos hemos acostumbrado a vivir con una maleta en la mano, es un ritmo de vida. Vamos de un lado para otro.

¿Cuál creen que es el éxito para mantener una relación que ya lleva más de siete años?

C: Dios siempre ha estado primero en nuestras vidas. Hemos tenido complicaciones como cualquier pareja, pero siempre le hemos pedido a Él que tome el control de esa situación. Considero que el respeto es muy importante.

L: Complementando lo que dice Connie, diría que otros de los ingredientes son la confianza, la transparencia, es el inicio de nuestro proyecto de vida. A veces toca ceder, como en los negocios. De lo contrario, no se llega a ningún lado. Los guayacos tienen un término para aquello: ser mandarina (risas), pero no es así. Hay que llegar a acuerdos porque en una relación se trata de mantener un equilibrio.

Es decir que ya tienen claro quién mandará en casa.

C: Creo que los dos, aunque cuando se trate de los hijos, yo. Él es muy consentidor, siempre está sonriente. A veces nos ha pasado que por alguna razón estoy molesta, haciendo un reclamo, y él aparece con su sonrisa y lo ayudan.

L: Es una historia que pasa (risas). Dejaré de ser risueño.

