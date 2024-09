Sofía Caiche: "Ofrecemos entretenimiento picante"

Me pica la lengua . La actriz generó polémica con sus preguntas sexuales en 'El show de Cachete'. Gente del medio opina

La polémica está encendida. Claudia Camposano ataca a su colega Sofía Caiche por preguntarle a Dayanara Peralta (en el pódcast 'El show de Cachete' con Álex Plúas) sobre si le hacía el ‘beso negro’ a su esposo y mánager, Jonathan Estrada. Una consulta que tiene connotación sexual. La actriz considera que una mujer no debe hablar de esa manera y que la jocosidad no es vulgaridad.

Hay quienes salen en defensa de Sofía, quien afirma “no haber visto, ni escuchado a Claudia, pero igual respeta las opiniones adversas que se generen. Ofrecemos entretenimiento picante”.

"La Caiche está generando"

Algunos la defienden. Creen que Jonathan recibió una cucharada de su propia medicina. Santiago Castro, que no se pone la mano en el corazón por nadie, opina: “Las plataformas aguantan todo. Él también hace sus preguntas sexuales en sus programas de internet. Los curuchupas se hacen los inocentes, como que nunca hablan de estos temas. La Caiche está generando, es válido y permitido. Nadie es santo. Estrada y Dayanara menos”.

"No hay filtros de contenido"

Para el comentarista de farándula Stalin Ramos, “no se puede juzgar y criticar si se les pasa la mano o no a los talentos al hablar de temas sexuales en esta época. Quedó atrás la era en que Susy Hidalgo o el doctor César Merino hablaban desde la educación sexual determinados temas considerados tabúes en radio, medios impresos o televisión, causando furor y comentarios favorables o en contra. O las críticas a Mariela Viteri cuando soltaba su famosa pregunta: ¿Eres virgen?”.

Añade el periodista que con un teléfono celular, un micrófono y una buena conexión de internet, una gran mayoría se siente capaz de hablar tópicos variados sin medir el impacto, ya que no hay filtros de contenidos. “Y el grave problema llega cuando esos contenidos empiezan a generar y viralizarse. En lo sucedido con Jonathan Estrada, estamos ante el típico caso de no me hagas a mí, lo que yo les hago a otros. En sus programas 'Las huecas' y 'JO DA' los temas sexuales con sus invitados han sido el principal contenido. Ahora prueba algo de su propio chocolate, pues su intimidad al parecer ha sido revelada por otro personaje de farándula y ha generado diversas reacciones”.

"Se tornó vulgar"

Para Soraya Guerrero, “no me parece desubicada ni desencajada la pregunta. Si alguien me pregunta algo incómodo, depende de mí lo que responda para no caer en el juego de la otra persona. Más allá de la consulta, el problema fue la descripción que hizo Sofía, los consejos que dio, que lo emborrache y más. Ahí todo se tornó vulgar e irrespetuoso”.

