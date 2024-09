Un clásico de Franz Kafka se convierte en teatro

“En lo que a mí atañe, ni entonces ni ahora pedí libertad. Con la libertad uno se engaña demasiado entre los hombres, ya que si el sentimiento de libertad es uno de los más sublimes, así de sublimes son también los correspondientes engaños”, reflexiona el protagonista de Informe para una academia. Son las 19:00 y en el teatro de la Asociación Humboldt, la función acaba de empezar.

El personaje, interpretado por Gonzalo Estupiñán, está ataviado con un traje y un corbatín, pero su rostro deja en claro que no es un hombre al que vemos, sino un mono.

Y es que en esta historia, los miembros de una academia no especificada han invitado al personaje a enviar un informe sobre su pasado de mono, época en la que no había sido capturado por los seres humanos. Sin embargo, no puede recordarlo y en el monólogo este ahonda en su proceso de ‘humanización’ y sus intentos por adaptarse a las costumbres humanas.

La curiosa obra fue escrita en 1917 por el escritor Franz Kafka y en ella este hace una dura crítica a la asimilación forzada, el sistema educativo, y a la supuesta superioridad del ser humano sobre los animales.

Estupiñán se acercó a la pieza en 2015 buscando un monólogo con el que se identificara, y conectó con la obra a través del dramaturgo y director León Sierra.

“León me recomendó la obra porque ya existía una escenografía de los años ochenta, cuando fue interpretada por Christoph Baumann y Tamara Navas, así que me aventuré. Hice clic con el texto de inmediato. Me interesaron mucho los temas que aborda el personaje y la fuerza de la sátira que tiene la obra”, señala.

La obra ha tenido dos temporadas previas y ahora regresa a la capital, dentro del marco de la conmemoración de los cien años del fallecimiento de Kafka.

“Es una obra que me gusta retomar, sobre todo en esta fecha tan especial y con el texto de este escritor que ha permanecido en el tiempo”, comenta e actor.

¿Cuándo serán las funciones de Informe para una academia?

Informe para una academia tendrá funciones el jueves 5 y viernes 6 de septiembre, a las 19:00, y el sábado 7, a las 18:00. El costo de ingreso es de $ 12.

El protagonista de la historia es un mono que narra su proceso de adaptación a los humanos. Leonardo Velasco Palomeque

¿Quién era Franz Kafka?

Cien años después de su muerte, Franz Kafka sigue siendo una fuente inagotable de fascinación, inspiración y de perplejidad para lectoras y lectores de todo el mundo. Bien sea por el carácter irreal y pesadillesco de sus escenarios, la sensación de amenaza que se percibe en muchas de sus obras, la presencia en sus historias de un humor particular o a causa de algunos aspectos de su vida privada, Kafka da la impresión de ser, más que un clásico literario, un autor contemporáneo.

El escritor, nacido en Praga en 1883, empezó a plasmar sus relatos en las horas libres que le permitía su trabajo como inspector de compensaciones por lesiones de trabajadores industriales, el cual detestaba.

Su primera obra, 'El juicio', se publicó en 1912, y a este le siguieron 'Contemplación', 'Consideración' y 'La metamorfosis', su novela más recordada.

Curiosamente, Kafka fue prácticamente un desconocido durante su vida. Alcanzó la fama después de su muerte, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus textos sumaron adeptos.

En su obra, a menudo el protagonista se enfrenta a un mundo difícil, basado en reglas desconocidas, paradójicas o inescrutables, característica que resuena hasta el día de hoy con los lectores.

Para Gonzalo Estupiñán, darle vida a Informe para una academia, fue un proceso lleno de emoción, pues se trata de una obra que, a más de un siglo tras su publicación, aún resuenan con la audiencia.

“Lo primero que hice en 2015, cuando la íbamos a montar por primera vez, fue leer el texto y adaptarlo. Y claro, es un relato de 1917, pero los temas que plantea, la crítica que hace a la asimilación forzada y a la educación aún es relevante”, asegura.

Septiembre, un mes dedicado al autor

El 2024 se ha denominado el Año Kafka a nivel mundial. En la Asociación Humboldt, el festejo arranca este mes con una nutrida agenda de actividades, que incluye las funciones de Informe para una academia del jueves, viernes y sábado, así como talleres, conversatorios y una exposición.

Esta última, titulada 'Franz Kafka, un hombre de su tiempo y del nuestro', lleva a los visitantes a través de aspectos relevantes de la vida del escritor: su compleja relación con Praga, la ciudad natal, los nexos y las tensiones familiares, las mujeres y su pasión epistolar, la religión marcada por la sensación de la infinita separación, los amigos y el contexto cultural fuertemente tramado por el expresionismo alemán, factores que incidieron profundamente en su obra.

Estará abierta hasta el 27 de septiembre y se puede visitar de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00, y los sábados de 10:00 a 13:00. La entrada es libre.

Asimismo, Fernando Albán dictará el taller de lectura y escritura creativa, 'Franz Kafka, el equilibrista del abismo', que tendrá tres sesiones presenciales, desde el 7 de septiembre. En este, los participantes leerán textos del autor y escribirán un conjunto de relatos breves. Tiene un costo de $ 50.

Finalmente, el 10 de septiembre, se proyectará el filme 'Un médico rural', basado en un relato del autor. Será a las 18:00.

