'Impresentables', un homenaje al stand up quiteño

Una de las primeras cosas que el comediante Ave Jaramillo resalta en esta entrevista con EXPRESIONES es que el show Impresentables está concebido como un homenaje al stand up quiteño.

Se trata de un movimiento cuyos inicios él sitúa hace aproximadamente 17 años, con pocos comediantes, incluido él, y que ahora ha crecido en cantidad y diversidad. Tanto de temáticas como de estilos. “Porque hay quiteños, guayacos, ‘venecos’ (venezolanos) haciendo stand up en la capital; hay hombres, mujeres, gais, lesbianas, afro... cada uno con sus temas e intereses”, nos explica.

De esa camada, recomienda nombres como Majo Reina, Mateo Balseca, Mario García, Gabo Jácome, Nicole Encalada o Qcho con Q, varios de los cuales forman parte de Impresentables, cuya única función se realiza hoy, en el Teatro Sucre, a las 19:00, junto a otros dos grandes ‘standuperos’ y compañeros de aventuras, Francisco Miñaca e Iván Ulchur.

A nivel local, el entretenimiento y la cultura no están lo suficientemente integrados. Usted con su humor también invita a la reflexión.

Creo que el primer objetivo del humor es hacer reír. Puede ser que haga falta un humor más inteligente o más fácil; pero si cumple la primera fase, que es hacer reír y entretener a la gente, podemos pasar a la segunda. Y ahí tú tienes la libertad de elegir con qué quieres joder. Considero que la posición del comediante no es tanto invitarte a reflexionar, sino mostrar.

No aleccionar, sino mostrar.

No quiero decir que esté mal lo otro, pero yo particularmente me alejo de aleccionar porque creo que necesitamos en estas épocas unos espacios que vayan más allá de la moral; que jueguen con la moralidad y la inmoralidad, con lo bueno y lo malo, con lo aceptable y no aceptable, lo que es políticamente correcto y no.

Más allá del bien y el mal. Alejarse de las dicotomías.

Exacto, porque hacen falta matices. Las redes, los debates y toda la discusión nos está llevando siempre a extremos. Los correístas deben odiar a los ‘lassis’ (lassistas), si eres barcelonista debes odiar a los emelecistas, si eres feminista debes odiar a los hombres...

Se crean bandos.

Sí. Y la comedia, como jode con todo, es un espacio de discusión donde se pueden abordar estos matices. Y creo también que la comedia es una manera de traducir la realidad. Mira, siempre el comediante tendrá sus posiciones políticas personales. Más aún cuando es su stand up, su show. A diferencia de la TV, donde tienes que ser más imparcial, o al menos tratar.

¿Hay temas prohibidos para el humor?

Ninguno. Porque si prohíbes uno, prohíbes todos. Quien define de qué se puede hablar y de qué no, es el poder. Solo cuando te callan o te mandan a matar, cuando hay un poder que te calla, eso es lo único de lo que no puedes hablar. Debemos hablar de todo.

Iván (i) y Pancho (d) en sus inicios fueron teloneros de Ave, quien es uno de los pioneros del stand up en la capital. Jaime Villacís

Comedia ‘sobre la picada’

Un show de humor cobra sentido ante el público y sus reacciones. Entonces, ¿cómo se ensaya un acto cómico?

Lo que ensayas es tu capacidad de improvisar. Yo les recomiendo a quienes están comenzando en el stand up, que tomen clases de ‘impro’ (improvisación).

Ayuda a estar ‘sobre la picada’, como se dice. Atentos a todo lo que pase alrededor para aprovecharlo a su favor.

Igual, trabajas con una base de chistes. Por ejemplo, en mis shows cuando veo tres personas en una mesa, siempre les pregunto qué hay ahí, si son swingers (personas que intercambian pareja). Siempre que lo uso, hay una respuesta positiva.

Pero la respuesta del público es incierta. Usted no sabe cómo van a reaccionar.

Ahí toca improvisar y jugar con lo que te topes.

Sería el equivalente a tocar jazz, por el aspecto de la improvisación.

Sí. A veces el buen stand up funciona como un ‘jam’ de músicos. Cada ‘standupero’ tiene sus bromas, sus dinámicas y sus beats, y con eso improvisa. Yo tengo un chiste acerca de vivir en un barrio pobre, entonces cuando hago mis shows en otras ciudades debo preguntar cuál es el barrio más peligroso. En Ambato ya sé es la Letamendi. En Quito, La Bota, el Comité del Pueblo o Solanda. Y en Guayaquil, la mitad de la ciudad.

Tremendo 'junte'

¿Cómo se dio el ‘junte’ con Iván Ulchur y Francisco Miñaca?

Por amistad. El stand up nos unió. Se dio por conocernos, reírnos de los chistes del otro, admirar el trabajo del otro y compartir espacios. Con ellos me siento cómodo compartiendo espacios.

Fue algo muy natural, entonces.

Yo estuve desde que ellos empezaron en el stand up. Primero me abrían los shows, luego ya empezamos a trabajar en igualdad de condiciones.

¿Quiénes más los acompañarán?

Majo Reina, Mateo Balseca, Mario García, Qcho con Q, Jero Meneses, Dave Mantilla y Andrés Carrera.

Parte de lo mejor de la escena del stand up quiteño, como usted la denomina.

Ellos conforman una alineación estelar, que asegura una velada llena de humor y sorpresas.

