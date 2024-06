Julio Sabala: “El humorista es un alquimista de los estados de ánimo”

La risa es la reacción que mejor evidencia nuestra personalidad. Aquello de lo que nos reímos desnuda nuestros verdaderos valores y creencias. Igualmente, cuando un chiste nos desagrada, tal vez sea porque ha removido nuestros miedos o complejos.

Por eso, el buen comediante, como el buen cocinero, tiene el compromiso “de que no se le vaya la mano con la sal ni con la pimienta”, nos dice el artista dominicano Julio Sabala en su visita a EXPRESIONES. “Todo lo que se pueda denominar arte, jamás nace de un sentimiento negativo, ni ánimo destructivo. Yo lo que busco es el lado humorístico de los artistas”.

Y él, como pocos, sabe mover los hilos que manejan las emociones de los espectadores para llevarlos de la sonrisa a la carcajada. Y también para hacerlos pensar y reflexionar, pues justamente su nuevo show, Lo de ayer y lo de hoy, enfoca con humor no solo el choque generacional entre la música urbana actual y los grandes clásicos de la balada romántica, sino también el cambio de modas, costumbres y paradigmas.

Este espectáculo es también una manera de no dejar pasar por alto que cumple 35 años de carrera, celebración que trae a Ecuador, un país al que considera como su casa y al que para él siempre es un placer volver. Por su gente, sus paisajes y por su gastronomía. “Justo ayer (un día antes de la entrevista, el miércoles anterior) comí tantos cangrejos que casi salgo caminando para atrás (risas). Para mí estar aquí es casi como hacer turismo pagado”, dice el Imitador Inimitable, que compartió su carisma y experiencias con nuestros lectores.

De Julio Iglesias a Bad Bunny

¿Qué deben hacer los humoristas en estos tiempos de hipersensibilidad ¿Aceptar las nuevas reglas o insistir en los temas controversiales?

Yo intento siempre estar del lado correcto y funcional de la historia. Hay mucha disfuncionalidad. Sabemos lo que está bien y lo que está mal por lógica aplastante. Aparte de los mandamientos y las leyes, cada uno sabe en su corazón con qué intención hace las cosas.

Pareciera que todo lo que decimos puede ofender a alguien y ser usado en nuestra contra.

Yo cuido que no se me vaya la mano y tengo el compromiso de manejar el lado humorístico de las estrellas. Lo que ocurre es que hay unos derechos reivindicados por varios grupos, etnias, colectivos. Hay nuevas libertades que muchos no saben manejar. O en el fervor de tenerlas, se les va la mano.

Por ejemplo, en España, durante la dictadura del general Francisco Franco, que era muy represiva, las revistas porno llegaban a escondidas de Francia y otros países donde había más libertades. Cuando se impuso la democracia (en los 70), los quioscos se atascaron de publicaciones y videos XXX, en lo que se conoce como ‘El Destape’ español. Pero fue un pico, eso ya bajó.

Hay que evitar que los derechos adquiridos se conviertan en privilegios tiranos.

Las mujeres han sido un grupo históricamente vilipendiado y lastimado. Pues ahora, a lo mejor el feminismo a ultranza lo lleva a un extremo que lo convierte todo en un disparate, en el que se redefine de mala manera la relación hombre-mujer.

En este nuevo show ha incluido diez nuevos cantantes en su repertorio. Va por el personaje número sesenta ya. Julio Sabala

Y ahí precisamente radica la importancia del humor.

Por eso mi show se llama Lo de ayer y lo de hoy. Es la perfecta excusa para celebrar la coyuntura de este choque entre una generación de hierro que se va lentamente, y una generación de cristal, término que no necesariamente se asocia con la fragilidad, sino con la transparencia.

¿Cómo ha sido incluir a nuevos personajes como Bad Bunny o Farruko en su repertorio?

No se puede obviar la realidad y el hecho de que artistas como Bad Bunny, con todas sus limitaciones (como cantante) y sus formas extrañas, ha conectado con la gente, para lo cual hay motivos que se pueden explicar sociológicamente. Por ejemplo, a Farruko lo incluí porque después de que les cantó a las masas “Pepa y agua pa’ la seca; to’ el mundo en pastilla en la discoteca”, él mismo se dio cuenta de que no podía pasar a la historia por incitar a su generación a tomar éxtasis. Y tuvo un giro que impacta, porque la parte religiosa espiritual tiene una magia que transforma. Al igual que Daddy Yankee. Eso hace que estos personajes cobren otra dimensión.

Le ‘ruegan’ que los imite

En algún momento se llegó a criticar a Sabala con el argumento de que él se burla de los cantantes que imita. Nada más lejos de la realidad, porque el hecho de que él elija a determinado artista es ya un reconocimiento a su carrera.

“Y el que no está, extraña estarlo”, afirma el dominicano. “Camilo Sesto alguna vez me dijo: ‘Con todos puedes, menos conmigo’ (lo dice imitando el acento español del artista, ya fallecido). A Ricky Martin una vez me lo topé en un aeropuerto y me hizo señas preguntándome cuándo lo iba a imitar a él”.

Y uno de los más ‘frustrados’ por no haber sido imitado por Sabala es Ricardo Montaner. “Estaba en el Auditorio Nacional de México como público en un show de Ricardo Montaner, en primera fila porque él me había invitado. El lugar estaba repleto, con un aforo de 12.000 personas. Y en un momento de su show, él se arrodilla y dice: ‘Dios mío, llevo una carrera de tantos años, he vendido millones de discos, he sido bendecido por el éxito, pero Dios, dime qué debo hacer para que me imite Julio Sabala’”, recuerda el humorista.

Su agenda en el país

Julio Sabala se presentará en cuatro ciudades:

Guayaquil: 28 y 29 de junio (Teatro Centro de Arte, 20:00).

Quito: 3 de julio (Teatro San Gabriel, 20:00).

Cuenca: 5 de julio (Teatro Carlos Cueva Tamariz, 20:00).

Ambato: 6 de julio (Teatro Sagrada Familia, 20:00).

Aparte de nombres clásicos como Celia Cruz, Julio Iglesias y Roberto Carlos, en su nuevo show incluye a cantantes como Bad Bunny, Farruko, Camilo Echeverri, Romeo Santos, entre otros.

