El actor Danilo Esteves ya es parte del matinal 'Esta es tu casa', de Telerama, en el que comparte con Marcelo Cornejo y Jacqueline Gaete. En este espacio que se emite desde las 09:00 hasta las 11:00 (el nuevo horario), además de presentador, pone la dosis de humor.

Viorel Fernando, hijo de Lenin Artieda fue bautizado Leer más

“No es una comedia, hay que incluir información seria en el programa. Después de estos temas ingreso para relajarnos un poco. No se saldrá del formato establecido, del concepto familiar, pero le pondremos el toque que nos caracteriza”, dice el actor cómico de 45 años y añade que hará cápsulas de situaciones cotidianas. “Hay personas que no aceptan el paso de los años, quieren leer sin lentes, se pintan las canas”.

También estará en lo comunitario para entrevistar a los personajes de la calle. “Estaré en exteriores, una o dos veces a la semana”, explica.

Con Marcelo Cornejo y Jacqueline Gaete. Cortesía

No es la primera vez que participa en un espacio familiar. Ya lo hizo en el programa 'Café Bolón', de Teleamazonas, y que fue dirigido por la periodista Janeth Hinostroza.

“Fue una linda experiencia, me gustó. Querían un guayaco que viva en Quito. Hicieron una audición en 2015, pero me enamoré de una guayaquileña y venía a la ciudad los fines de semana. Aunque me ofrecieron que haga reportajes no funcionó porque todo estaba en la capital”.

Los Hackers: ¿Marián se robará la película? Leer más

En el desaparecido 'El club de la mañana', de RTS, también intervino, pero no como presentador, sino como actor con Tábata Gálvez y Jaime Vallejo. “Interpretábamos solo nuestros personajes. Nos llevó Gastón Carrera, quien quería que como en los espacios peruanos se incluya humor. Aquí antes no le daban importancia, faltaba ese apoyo, ahora veo que las revistas lo incluyen. Lo que me gusta mucho en los matinales es que existe mucho contacto con el público, a mí me gusta hablar, ya se habrá dado cuenta”, comenta entre risas.

Danilo dice que no es periodista, “pero soy un comunicador, me expreso de otra manera. Me gradué en 1996 como actor. No solo intervengo en obras de teatro, también presento monólogos. El primero que hice fue 'El huevólogo', luego 'El viejólogo', también trabajo con mi hermano Alejandro con quien montamos 'Secuestro Exprés'. Él es cantante y coach. Ya preparamos otra pieza para fin de año. También hacemos contenido para las redes sociales, me costó porque he sido de TV.

Me asocié con mi amiga Lorena Alvear, quien es coach y psicóloga. Hay empresas que están dispuestas a algo diferente. Ofrecemos capacitación con humor, por ejemplo lo que no se debe hacer en las oficinas. Me muevo mucho para completar el mes, a veces soy actor invitado en las obras que presenta Jorge Toledo en el Círculo Militar. Tiene unos alumnos que prepara, los jueves estoy con ellos. Somos amigos desde hace más de 20 años. Estoy trabajando con todos”.

El actor intervendrá en 'El principio de Arquímedes' que se presentará en el Estudio Paulsen. El elenco de este drama lo integran Ricardo Velastegui, Marlon Pantaleón, Angie González y Alfredo Salomón, quienes están dirigidos por Andrés Palma.

Telerama lanzó su canal digital en el cual Danilo también participa con diferentes cápsulas de humor y bienestar integral.