Chloé Silva: Atrevida, clásica y envolvente

Escuchar a Chloé Silva Fougères es hacer un viaje en el tiempo. Parece que sus canciones hubieran sido grabadas en los años 50. Tienen un alma vieja y un sonido seductor. Como si contaran un secreto desde la intimidad de su cuarto: la historia de una relación echada a perder. Pero lo hace con un lenguaje y técnicas más contemporáneos que su simulado sonido de disco de vinilo.

La artista tiene 23 años. Nació en Guayaquil y actualmente vive en Cuenca. Allí, hace algo más de un año, empezó a preparar su primer EP llamado 'Too bad'. Pero la técnica de Chloé es artesanal -de cierta forma-, lo que le da más mérito. Fue hecha desde su celular y en su habitación.

Conversamos con ella vía telefónica. Chloé cada vez está más convencida de su potencial vocal y de composición, aunque admite que eso ha sido gracias a la recepción que ha tenido su proyecto. “Siempre pensé que hacer música en inglés podría no gustar del todo en Ecuador, me equivoqué”. Es que ese es su primer idioma. A los pocos años de nacer, su familia se mudó a Estados Unidos, donde siguió sus estudios, luego vivió en Francia, lo que le ha dado influencias sonoras lejanas a las latinas.

Pero eso no la hace menos apegada a su cultura. En Cuenca ha encontrado su refugio; en Guayaquil, el amor; y en cuanto se pueda, viajará a Quito para empezar su carrera musical en una universidad especializada.

El concepto gráfico de esta entrevista también es una propuesta de la intérprete, hecho desde casa y que refleja la intimidad de sus canciones. Esta semana ha vuelto a sacar una canción, justo el día de su cumpleaños, 14 de julio, el Día de Francia, la tierra de su abuelo.

Así creó Too bad

Chloé llevaba un par de años haciendo canciones con su celular. Grabando las voces desde su habitación y usando programas que crean beats que le llegan a su cabeza (específicamente GarageBand). Sabe tocar el piano y su talento vocal es un don. Por eso tiene ciertos conocimientos musicales que le facilitan a hacer sus temas con su iPhone.

Así comenzó a compartir canciones en Soundcloud, plataforma que funciona como red social solo para archivos de audio. Allí hay demos, covers y ediciones antiguas de Bad coop, su primer sencillo.

Too bad habla de una relación que ya no te hace bien y todas las etapas en las que te das cuenta de eso. “Duele mucho estar con alguien y sientes que te aburres y ya no eres tú. Siento que las canciones son muy emocionales y tomé referencias de historias que me pasaron a mí o amigos. Son diferentes cartas de amor”, explica mejor. Chloé quiere tomarse cada vez más en serio su carrera. Este EP tuvo como productor a José Rosero y como masterizador a Gus Blacio, desde Guayaquil.

Una meta: escribir en español

Sus pensamientos y lado creativo salen a flote en inglés, por eso siente que el español es un reto a la hora de escribir canciones. “No es mejor cantar en inglés o algo similar. Es simplemente que es más cómodo y orgánico para mí. Me daba miedo sacar algo en este idioma porque pensé que no le gustaría a la gente. Tenía mucha inseguridad sobre eso, por eso demoré en hacer este EP”.

Con el apoyo de la escena independiente y los consejos de Michele, su mamá, le apostó. En español, cuando se sienta lista, le gustaría fusionar el R&B con instrumentos andinos.

Perfeccionista por su abuelo

Nieta de Bernard Fougères, el recordado presentador de televisión y columnista, siente que de su familia viene lo perfeccionista. “A mí siempre me gustó cantar y una vez quise mostrarle un cover que tenía una pista hecha y mi voz encima. Al rato de escuchar solo me dijo ‘qué horrible ese piano’”, dice entre risas, aunque ella no tocaba ese instrumento.

“No tuve chance de mostrarle algo más en serio con mis canciones. Él me enseñó que debo hacer lo que me hace bien. Mi abuelo hacía lo que quería y lo hacía bien”.

Aunque se presiona y se replantea siempre cómo mejorar, se ha relajado. “Ahora pienso más en cómo llegar a la gente con mi música y esto cómo me ayuda a mí”.

Estilo ecléctico

Musicalmente tiene a Fiona Apple como ejemplo. David Lynch es su referente cinematográfico favorito. Ama la estética de los años 70 y 80, su casa está decorada con la época de los 50, a gusto de su mamá. Y la inspiran las modelos pin-up y las mujeres de carácter fuerte. “Yo quiero probar todos los estilos. Estoy en un proceso de jugar con todos mis estilos”, explicó, y esto queda plasmado en la estética de sus fotografías, su música y su perfil de Instagram. También en las portadas de sus sencillos que Carlos Loor toma luego de una lluvia de ideas y referencias visuales. De la música escucha de todo -queda claro con su cover de Vanessa Hudgens, la exchica Disney- y está buscando siempre nuevos referentes. “Too bad puede decirse que es una etapa pasada. Ahora tengo una sonoridad más alegre, más fuerte. Quiero mantener esta vibra sensual. Acabo de sacar una canción nueva 'Empty', que ya está en plataformas y ya tiene otro estado de ánimo”. Este tema abre la posibilidad a la publicación de un nuevo EP.