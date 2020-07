Manuel Medrano quiere cantarle a la alegría

'Afuera del planeta' fue la canción que le abrió las puertas al cantante colombiano en Ecuador. Ahora ‘bajó un poco’, está cantando en el 'Cielo', nombre de su nuevo sencillo.

La reinvención es una palabra clave para este artista que con su primer disco logró algo bastante particular: hacer que sus 11 temas se conviertan en sencillos radiales. Con más de cinco visitas a Ecuador desde que empezó su carrera en 2016, su arte ha sido disfrutado en las ciudades más importantes, como Guayaquil, Quito y Cuenca. Aquí lo conocimos como un destacado baladista con influencias muy marcadas de R&B, pero ahora cambia de estado de ánimo y se pone más alegre y menos introspectivo. Quiere disfrutar la vida.

EXPRESIONES conversó con Manuel en una teleconferencia en la que también participaron otros medios de la región. El cariño del cantante por el país fue evidente y constante. Su diálogo empezó con un: “los extraño mucho Ecuador”.

Desde la comodidad de su casa y con los nervios de presentar un single con la participación de Nile Rodgers, productor de 'Like a virgin' de Madonna y 'Let’s Dance' de David Bowie, Medrano siente que está más cerca de un despunte internacional, más allá de las fronteras sudamericanas.

Por ahora espera paciente para tocar sus temas en vivo, ya que siempre va a querer tener a su público cerca.

En el cielo de la música

La importancia de Cielo, el nuevo single de Manuel Medrano, está ligada con la trayectoria del productor Nile Rodgers, quien estuvo a cargo del tema y colabora con un riff de guitarra. Es ganador de tres Grammys, con más de 75 millones de singles vendidos, y su participación creativa con éxitos de artistas como Daft Punk, Diana Ross y Duran Duran.

Más de 40 años de carrera validan a este artista que ahora ha posado sus ojos en la particular voz de Manuel Medrano. “De Nile tenemos la fuerza de su guitarra. Conseguimos una conexión muy especial y siempre tuvimos en mente que el tema tuviera instrumentos reales. Yo le decía que los chicos de ahora casi no estaban interesados en tocar instrumetos y yo quería que estos sonaran muy arriba”, explicó. Manuel quiso conectarse con sus inicios, cuando encontró magia en hacer melodías. “Cuando me incliné por la música fue porque vi a los músicos tocar instrumentos. Esto me motivó a tocar la guitarra y hacer música. Es una canción atemporal que nos llevará a recorrer toda la historia del funk”.

Para el futuro

“Próximamente tenemos algo más de cantautor. No he perdido ese estilo para el resto de mi vida y de mi carrera”. Esta frase puede sentirse como un alivio para quienes quieran seguir escuchando el romance en la voz de Manuel. Por ahora intenta experimentar con otros sentimientos. También quiere rendirle homenaje a Cartagena, su tierra. “Posiblemente más adelante haga champeta. Me encantaría hacerle honor a los ritmos costeños. Es una deuda con mi ciudad”. Juan Pablo Vega y Mosty son dos de los productores de su álbum, aún sin fecha de lanzamiento.

El videoclip

Como la canción se grabó a la distancia, fue complicado grabar el video presencialmente, por eso se usaron técnicas de animación para representar la idea de la fiesta y que estén presentes ambos artistas. La idea fue de Manuel y el video estuvo dirigido por Dedouze y animado por Roberto Gomes.

