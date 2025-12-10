La madre de David Romo sobre el caso Las Malvinas: “Cuatro vidas pequeñas arrancadas”

Ecuador conmemora este 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos

La madre de David Romo, Alexandra Córdova, recuerda las deudas que hay con las familias de personas desaparecidas.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora este 10 de diciembre, Ecuador enfrenta la persistencia de miles de personas desaparecidas y la desesperación de familias que buscan verdad y justicia.

RELACIONADAS Ecuador conmemora el Día de los Derechos Humanos en medio de crisis sociales

“Una verdad que desgarra: miles de personas continúan desaparecidas, y miles de familias siguen viviendo una pesadilla que no termina”, indica Alexandra Córdova, madre de David Romo, desaparecido el 16 de mayo de 2013.

Caso Malvinas: Fiscalía acusa a cuatro militares más como autores de la desaparición Leer más

Su familia, como muchas otras, ha enfrentado “un vacío que no se llena” y una incertidumbre dolorosa ante la falta de respuestas estatales.

Una voz por los niños de Las Malvinas

A esta larga lista se suman los recientes casos de cuatro niños del sector Las Malvinas, Josué Nehemías, Ismael y Steven cuya desaparición en diciembre de 2024 profundiza la preocupación social.

“Cuatro vidas pequeñas arrancadas” y cuatro familias golpeadas por el miedo y la incertidumbre en un país donde “ningún niño debería desaparecer”, dice Córdova.

En septiembre pasado, Amnistía Internacional presentó el informe, titulado “Son militares, yo los vi”, que documenta la desaparición forzada de 10 personas ocurridas durante cinco operativos de seguridad en 2024 en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas; y que forman parte de una creciente ola de denuncias en un contexto de militarización.

Organizaciones y familiares denuncian que la desaparición de personas no es un hecho aislado, sino una falla estructural del Estado, una “fractura social” que impide hablar de derechos humanos plenamente garantizados mientras exista una sola persona sin paradero conocido .

Aquiles Álvarez oficializó cambio de nombre a parque en la Coviem y atacó al Gobierno Leer más

En esta fecha, más que discursos, se exige acción: investigaciones independientes, protección efectiva para niños y adolescentes, acompañamiento estatal real para las familias y un compromiso firme con la verdad. “Mientras falte una sola persona, falta Ecuador entero”, concluye el llamado de Alexandra Córdova, madre de David Romo, quien firma el documento como un recordatorio de que la lucha continúa .

La mujer hace también hace un pedido a la sociedad: "No guardemos silencio. No nos acostumbremos. No dejemos que los nombres se pierdan".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!