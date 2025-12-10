Ecuador conmemora el Día de los Derechos Humanos en medio de crisis sociales

La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París en 1948, instauró el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos, un hito que marcó un antes y un después en la defensa de la dignidad y la protección de las personas.

Más de siete décadas después, la conmemoración vuelve a exigir una mirada crítica. En Ecuador, la fecha llega como un recordatorio de que aún hay metas pendientes y garantías esenciales —como la vida, la libertad y la seguridad— que continúan siendo desafíos urgentes para el Estado y la sociedad.

El caso que desnuda la crisis de derechos humanos en Ecuador

El Día de los Derechos Humanos llega este año marcado por una herida abierta: la desaparición forzada y asesinato de Los 4 de Las Malvinas. Diecisiete militares enfrentan un proceso judicial por el crimen que apagó la vida de Ismael, Josué, Steven y Nehemías.

Ha pasado un año desde la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los cuatro adolescentes, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por una patrulla militar en el sector Las Malvinas, al sur de Guayaquil, y nunca regresaron a casa.

El país continúa enfrentando las secuelas de uno de los episodios más graves de violación de derechos humanos en la última década. Lo que comenzó como un operativo rutinario se transformó en un caso emblemático: días después, los cuerpos de los jóvenes aparecieron en una zona rural de Taura, Naranjal, calcinados y con impactos de bala.

Mientras las familias encienden velas para mantener viva la memoria de los cuatro menores, la justicia ecuatoriana avanza en el juzgamiento de los 17 militares —entre oficiales y personal de tropa— acusados de la detención ilegal, el traslado clandestino y la ejecución de los adolescentes.

Los sueños de Ismael, Josué, Steven y Nehemías se apagaron entre insultos, golpes y, finalmente, la muerte. Sus cuerpos fueron quemados y sus familias, hoy, siguen clamando justicia.

Conmemoración. Familiares y amigos realizaron un plantón el 8 de diciembre de 2025, tras cumplirse un año de la desaparición y asesinato de cuatro niños del sector de Las Malvinas, en Guayaquil. Foto: Álex Lima/ EXPRESO

La otra herida: el colapso del sistema hospitalario

La crisis hospitalaria que atraviesa el país no se mide solo en cifras, sino en vidas. Los más vulnerables, los neonatos, se han convertido en las principales víctimas de un sistema sanitario debilitado. La gravedad del problema quedó expuesta en 2025, tras una serie de fallecimientos que sacudieron a la opinión pública.

Uno de los hechos más impactantes ocurrió en agosto, cuando se reportó la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), los casos fueron multifactoriales y relacionados en su mayoría con nacimientos prematuros. Pero la Defensoría del Pueblo del Guayas abrió una investigación que señala 18 muertes, atribuidas a la falta de insumos esenciales. La contradicción entre ambas versiones mantiene abierto el debate sobre la verdadera dimensión de la crisis.

Un símbolo que expuso la precariedad hospitalaria

A este escenario se suma el caso de una bebé fallecida en el Hospital de Macas, cuyo cuerpo fue entregado a su madre en una caja de cartón reciclada. La imagen se viralizó y se convirtió en símbolo de la precariedad hospitalaria, provocando indignación nacional. La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes anunció una investigación, mientras voces como la de la periodista Janet Hinostroza cuestionaron la dignidad con la que se trata a las familias en momentos de duelo.

La imagen de una madre que llora la muerte de su bebé entregada en una caja de carton en un hospital público, es la radiografía de la crisis que atraviesa la salud pública.



Esta imagen se contrasta con la del Presidente Noboa a Abu Dabi y el anuncio de que estará en la Fórmula… pic.twitter.com/6q7FHMD2nL — Janet Hinostroza (@janethinostroza) December 4, 2025

Femicidios en Ecuador: una cifra que no deja de crecer

El derecho a la vida de las mujeres en Ecuador sigue en riesgo. La denuncia pública de Nicolle Aray, quien relató la violencia ejercida por su expareja, volvió a exponer una realidad cotidiana que muchas mujeres enfrentan y cuyo desenlace más extremo es el femicidio.

En el marco del Día de los Derechos Humanos, las cifras de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Alternativo (Aldea) revelan la dimensión del problema: 349 femicidios entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, la cifra más alta desde la tipificación del delito en 2014. En Ecuador, una mujer o niña es asesinada cada 22 horas.

El 78 % de estos crímenes se perpetró con armas de fuego, un dato que refleja el impacto de la criminalidad organizada y el aumento del riesgo para mujeres y niñas en un país marcado por la violencia.

La historia de Nicolle y las cifras de Aldea convergen en un mismo punto: la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más graves y persistentes en Ecuador.

Derechos Humanos: una deuda pendiente en Ecuador

La conmemoración del Día de los Derechos Humanos en Ecuador se da en medio de una serie de hechos que revelan la fragilidad de las garantías fundamentales en el país: la desaparición forzada de Los 4 de Las Malvinas, la crisis hospitalaria que golpea a los más indefensos, y la violencia de género que se traduce en cifras alarmantes de femicidios. A ello se suma la movilización ciudadana y el activismo ambiental, que buscan mantener viva la exigencia de justicia y dignidad.

En este contexto, la fecha no solo invita a la memoria, sino también a la acción: recordar que los derechos humanos no son una consigna, sino una deuda pendiente que exige respuestas urgentes del Estado y compromiso sostenido de la sociedad.

