Caso Malvinas: Fiscalía acusa a cuatro militares más como autores de la desaparición

La audiencia de juicio se suspendió, luego de que la Fiscalía solicitó 34 años de cárcel para otros 4 uniformados

Conmemoración. Familiares y amigos realizaron un plantón el 8 de diciembre de 2025, tras cumplirse un año de la desaparición y asesinato de cuatro niños del sector de Las Malvinas, en Guayaquil.

Por segundo día consecutivo y al cumplirse un año del hecho, la Fiscalía señaló, hasta las 18:00 de este 9 de diciembre de 2025 a otros cuatro militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) como presuntos autores directos y responsables de la desaparición forzada de Ismael, Josué, Steven y Nehemías, víctimas en el caso Las Malvinas, ocurrido el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil.

La audiencia de juicio se reinstaló a las 10:23 de este martes por orden del Tribunal liderado por el juez Jovanny Suárez. Sin embargo, desde las 10:00, los familiares de los cuatro menores de edad que, en primera instancia, desaparecieron y luego fueron hallados sin vida, se conectaron a la sesión vía telemática, así como también lo hicieron los militares detenidos en el Centro de Rehabilitación Social Pichincha (CRS) N.º 2.

Para los cuatro agentes, el Ministerio Público solicitó que el Tribunal dicte una sentencia de 34 años y ocho meses de cárcel, así como también una reparación integral económica y simbólica: 800 salarios básicos, equivalentes a 376.000, identificación del puente en el que los cuatro menores fueron aislados y la capacitación en derechos humanos.

No obstante, Abraham Aguirre, defensa particular de las víctimas, pidió que la instrucción mencionada sea permanente en todas las escuelas de formación militar.

Abogados rechazan la acusación de la Fiscalía

La sentencia propuesta por la Fiscalía fue rechazada por las defensas de los uniformados. Uno de ellos, el abogado Juan Espinoza, quien defiende a uno de los militares que se encontraba en el balde de una de las camionetas, aseguró que los uniformados se convirtieron en el “chivo expiatorio” de la Fiscalía ante la “sed” de justicia de la opinión pública.

Durante la diligencia, la Fiscalía continuó con la individualización de los acusados. Allí señaló que los cuatro menores de edad habrían permanecido al menos dos horas retenidos por los militares, y que en ese lapso los ahora procesados no contactaron a los padres para entregarlos.

También acusó a un cabo segundo, y manifestó que él “pudo oponerse” a la retención de los menores cuando el agente habría escuchado que los demás procesados hablaban de que los llevarían “a una poza”; sin embargo, no lo hizo.

El señalamiento fue refutado por el abogado, quien calificó de “mentiras” a los elementos recabados en la investigación y descartó que su cliente haya abandonado a las víctimas, quienes fueron halladas el 24 de diciembre del año pasado sin vida y calcinadas cerca de una vía de segundo orden en Taura, parroquia del cantón Naranjal, en la provincia de Guayas.

La representante legal de otros de los procesados también rebatió la acusación. Aseguró que el militar no estaba incluido en un grupo de WhatsApp donde se informaba a los oficiales sobre los hechos ocurridos hace un año y minimizó los insultos y amenazas que habrían emitido los procesados contra los niños: “No constituye un elemento relevante en la investigación”, alegó.

Fiscalía pedirá sentencia para militares que colaboraron con la investigación

Las partes procesales continuaron con sus exposiciones, pero no concluyeron sus intervenciones. Pasadas las 18:20 el Tribunal suspendió la audiencia y anunció que fijará una nueva fecha para reinstalar la diligencia.

Se estima que, además de los alegatos de cierre, la Fiscalía exponga cuál será la sentencia que solicitará en contra de cinco militares que aportaron a las investigaciones de esta causa a través de la figura de la colaboración eficaz.

