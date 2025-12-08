Cómo denunciar un caso de violencia intrafamiliar en Guayas

Conoce la ruta legal, medidas de protección y dónde acudir ante agresiones físicas o psicológicas

La violencia intrafamiliar es un delito que puede denunciarse en diferentes instancias

Para denunciar un caso de violencia intrafamiliar en Guayas de forma inmediata, debes acudir a las Unidades de Flagrancia de la Fiscalía o a las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer. En situaciones de emergencia vital, llama al ECU 911 o al 1800-DELITO (335486). Si buscas medidas de protección urgentes, el trámite puede iniciarse directamente ante un juez sin esperar la investigación penal completa.

¿Dónde denunciar presencialmente en Guayaquil?

Si eres víctima o testigo de agresiones, no es necesario contar con un abogado para presentar la denuncia inicial. En Guayaquil, los puntos clave de atención funcionan 24/7 en casos de flagrancia (cuando el hecho ocurrió en las últimas 24 horas):

Cuartel Modelo (Zona Norte - Centro): Av. de las Américas, frente a la Universidad Laica. Aquí funciona la Unidad de Flagrancia principal.

Complejo Judicial Valdivia (Zona Sur): Av. 25 de Julio y calle Los Esteros, frente al Registro Civil. Atiende casos del sur de la urbe.

Complejo Judicial Florida Norte: Km 8.5 vía a Daule. Sede de las Unidades Especializadas de Violencia contra la Mujer.

Diferencia clave: ¿Comisaría o Fiscalía?

Entender la ruta legal es vital para no perder tiempo. Según Diana Vélez, abogada penalista consultada por EXPRESO, existe una distinción práctica en cómo se manejan estos casos.

Mientras que ciertos conflictos menores pueden tratarse administrativamente en comisarías, los actos que constituyen delito (violencia física con lesiones, violencia psicológica o sexual) están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y deben ser conocidos por la Fiscalía.

"La violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar es un delito tipificado en el COIP. Usualmente se hace una denuncia por violencia psicológica o física dependiendo del grado y las lesiones producidas", explica la jurista.

Consejos legales

Un error común es esperar a que la Fiscalía inicie la investigación para sentirse segura. Vélez recomienda una estrategia de agilidad: acudir primero al juzgado para solicitar medidas de protección inmediatas.

"Lo primero que hago es presentar una denuncia ante el juzgado. Se hace por agilidad para que la misma jueza o juez dicten medidas de protección", detalla la experta. Una vez asegurada la integridad de la víctima, el juez se inhibe y deriva el expediente a la Fiscalía para la investigación penal a largo plazo.

¿Qué medidas de protección puedes solicitar?

El artículo 158 del COIP faculta a los jueces a dictar acciones inmediatas para salvaguardar a la víctima. Entre las más efectivas están:

Boleta de auxilio: Orden oficial para que la policía intervenga si el agresor se acerca.

Orden de alejamiento: Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o a lugares que ella frecuenta.

Salida del agresor: Orden de desalojo de la vivienda compartida, independientemente de quién sea el dueño del inmueble.

Reintegro de la víctima: Si la víctima tuvo que huir, puede volver a su hogar con protección policial.

Botón de pánico: Dispositivo conectado al sistema de vigilancia comunitaria.

La realidad de los tiempos judiciales

Es importante gestionar las expectativas. Si bien las medidas de protección salen rápido (en ocasiones en horas o días), el proceso penal por violencia psicológica puede ser extenso y "revictimizante", en palabras de la abogada Vélez.

Según su experiencia en el sistema judicial de Guayas, una investigación fiscal puede demorar de 2 a 3 años antes de llegar a audiencia y sentencia, debido a la carga procesal y la cantidad de pericias requeridas (trabajo social, psicología, entorno social).

Sin embargo, si el agresor rompe las medidas de protección (como acercarse teniendo boleta de auxilio), incurre en un nuevo delito: Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, lo que puede acelerar su detención, como ocurre en casos de flagrancia.

