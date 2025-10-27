Rescatan a cuatro mujeres y a una adolescente de explotación sexual en Guayaquil

La Policía Nacional liberó a cuatro mujeres y una adolescente en un operativo contra la trata de personas

La madrugada del sábado 25 de octubre de 2025, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó el operativo Código Rescate 318 en el sector de Sauces, al norte de Guayaquil, que permitió la liberación de cuatro mujeres adultas y una adolescente de 16 años que eran víctimas de explotación sexual.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por la institución, la intervención se activó tras la denuncia de la desaparición de la menor, de nacionalidad venezolana. La adolescente abría sido raptada días antes por un hombre de 21 años, el cual la llevó a al inmueble con las otras 4 mujeres. Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con varios hombres mediante engaños y amenazas.

En el lugar fue detenido el sospechoso quien no registra antecedentes penales, mientras que las víctimas fueron liberadas. La trata de personas con fines de explotación sexual, es un delito sancionado con hasta 22 años de prisión según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Cifras en los últimos años

El operativo en Sauces se suma a otras acciones recientes en la ciudad, como la desarticulación de una red que explotaba a 11 mujeres venezolanas en junio de 2025.

En 2024, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII) presentó el informe Panorama País sobre Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que se registraron más de 1.200 denuncias relacionadas con explotación sexual infantil y adolescente en Ecuador.

La mayoría de los casos se concentraron en Guayas, Pichincha y Manabí, y afectaron principalmente a adolescentes mujeres entre 13 y 17 años. La Defensoría del Pueblo, en su informe técnico del mismo año, advirtió que el 65% de los agresores pertenecían al entorno cercano de las víctimas.

Durante 2025, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado reportaron la liberación de más de 120 víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual en distintos operativos a nivel nacional, de las cuales al menos 40 fueron rescatadas en Guayaquil. El Consejo de la Judicatura, por su parte, informó que entre 2022 y julio de 2025 se judicializaron 3.195 casos de abuso sexual infantil

