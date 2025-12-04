Hospital de Macas: ¿Por qué fue destituido el gerente?

La ministra de Salud, María José Pinto, vicepresidenta de Ecuador, no se ha pronunciado sobre muertes de bebé y niña

Una imagen del Hospital General de Macas, en donde el cuerpo de una bebé recién nacida fue entregada en un cartón a sus padres.

Casi todos parecen haber recibido con dolor la noticia: en el Hospital General de Macas, una bebé recién nacida de la comunidad Achuar de Kaiptach, murió. Y su cuerpo fue entregado a sus padres en un cartón. La respuesta del Ministerio de Salud fue informar, en un comunicado emitido el miércoles 3 de diciembre del 2025, horas después de la denuncia de un periodista de El Mercurio de Cuenca, que se desvinculó al gerente de ese centro.

RELACIONADAS Niña muere por picadura de alacrán en Taisha y crece la alerta por falta de suero

Hasta casi el mediodía del jueves 4 de diciembre, la ministra de Salud, María José Pinto, vicepresidenta de la República, no se ha pronunciado al respecto de los fallecimientos de la bebé en Macas ni la niña de 3 años en Morona Santiago, por falta de alacramyn, el suero contra la picadura de alacrán.

El Ministerio de Salud no ha informado qué le sucedió a la bebé de un mes de nacida. En el comunicado se dice que se inició un proceso de auditoría, luego de "la denuncia pública originada en medios de comunicación". En el chat de prensa no se ha contestado nada, igual suele ocurrir con los pedidos de información enviados a través del correo electrónico.

Mientras, en redes sociales se evidencia la indignación. La abogada Gabriela Obando comentó: "Imposible que no se rompa el corazón con estas noticias ambas en Taisha. Una niña de 3 años que no tenga antídoto para picadura de alacrán y la mala práctica médica en una niña de año y tres meses que falleció y su cuerpo fue entregado en un cartón. Una realidad insostenible".

¿Está preparada María José Pinto para dirigir Salud? Análisis del encargo de Noboa Leer más

En X esto se dice sobre el fallecimiento de la niña en Taisha:

Efrén Guerrero, catedrático universitario, escribió: "Buenos días. A trabajar en el país que café en la F1 mientras entierra a sus niños en cajas de cartón. Y las contradicciones suicidas no se pagan solas".

Inclusive la periodista Janet Hinostroza escribió: "La imagen de una madre que llora la muerte de su bebé entregada en una caja de cartón en un hospital público, es la radiografía de la crisis que atraviesa la salud pública. Esta imagen contrasta con la del Presidente Noboa en Abu Dabi y el anuncio de que estará en la Fórmula 1.

La imagen de una madre que llora la muerte de su bebé entregada en una caja de carton en un hospital público, es la radiografía de la crisis que atraviesa la salud pública.



Esta imagen se contrasta con la del Presidente Noboa a Abu Dabi y el anuncio de que estará en la Fórmula… pic.twitter.com/6q7FHMD2nL — Janet Hinostroza (@janethinostroza) December 4, 2025

La defensora de derechos humanos, Sybel Martínez, reflexionó: "Me ganó la desolación: una bebé devuelta a su familia en una caja de cartón en un hospital público y otra bañada en la sangre de su madre, muerta por una bala 'indirecta' en plena calle".

🔴 Ayer no pude postear nada al respecto. Me ganó la desolación: una bebé devuelta a su familia en una caja de cartón en un hospital público y otra bañada en la sangre de su madre, muerta por una bala “indirecta” en plena calle.



En este país la vida se ha ido devaluando, sobre… — Sybel Martinez (@sybelmartinez) December 4, 2025

La Conaie sobre las decisiones de Daniel Noboa

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo un recuento de lo que está pasando con el sistema de salud pública en Ecuador:

⭕ [COMUNICADO]

Ecuador en emergencia nacional de salud. La muerte de una niña Achuar y el indignante trato al cuerpo de un bebé evidencian el colapso del sistema de salud: desabastecimiento, recortes y servicios suspendidos.#Salud #Ecuador #Conaie pic.twitter.com/UqFR8R9ORw — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) December 4, 2025

Esto informó la Presidencia de Ecuador sobre la participación del presidente Noboa

Presentes en el Grand Prix de Fórmula Uno. La embajada de Ecuador en los Emiratos Árabes Unidos informó que el evento "Experiencia de Cacao - Casa Ecuador", se realizará dentro de la Fan Zone del Grand Prix de Fórmula 1 en Abu Dabi. Para acceder es necesario tener la entrada para… pic.twitter.com/YlA1qneXjk — LaHistoria (@lahistoriaec) December 4, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!