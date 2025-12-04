Expreso
Una imagen del Hospital General de Macas, en donde el cuerpo de una bebé recién nacida fue entregada en un cartón a sus padres.
Hospital de Macas: ¿Por qué fue destituido el gerente?

La ministra de Salud, María José Pinto, vicepresidenta de Ecuador, no se ha pronunciado sobre muertes de bebé y niña

  • Mariela Rosero Ch.

Casi todos parecen haber recibido con dolor la noticia: en el Hospital General de Macas, una bebé recién nacida de la comunidad Achuar de Kaiptach, murió. Y su cuerpo fue entregado a sus padres en un cartón. La respuesta del Ministerio de Salud fue informar, en un comunicado emitido el miércoles 3 de diciembre del 2025, horas después de la denuncia de un periodista de El Mercurio de Cuenca, que se desvinculó al gerente de ese centro.

Hasta casi el mediodía del jueves 4 de diciembre, la ministra de Salud, María José Pinto, vicepresidenta de la República, no se ha pronunciado al respecto de los fallecimientos de la bebé en Macas ni la niña de 3 años en Morona Santiago, por falta de alacramyn, el suero contra la picadura de alacrán.  

El Ministerio de Salud no ha informado qué le sucedió a la bebé de un mes de nacida. En el comunicado se dice que se inició un proceso de auditoría, luego de "la denuncia pública originada en medios de comunicación". En el chat de prensa no se ha contestado nada, igual suele ocurrir con los pedidos de información enviados a través del correo electrónico.

Mientras, en redes sociales se evidencia la indignación. La abogada Gabriela Obando comentó: "Imposible que no se rompa el corazón con estas noticias ambas en Taisha. Una niña de 3 años que no tenga antídoto para picadura de alacrán y la mala práctica médica en una niña de año y tres meses que falleció y su cuerpo fue entregado en un cartón. Una realidad insostenible".

María José Pinto, junto a su esposo. Tiene dos hijos.

¿Está preparada María José Pinto para dirigir Salud? Análisis del encargo de Noboa

En X esto se dice sobre el fallecimiento de la niña en Taisha:

Efrén Guerrero, catedrático universitario, escribió: "Buenos días. A trabajar en el país que café en la F1 mientras entierra a sus niños en cajas de cartón. Y las contradicciones suicidas no se pagan solas".

Inclusive la periodista Janet Hinostroza escribió: "La imagen de una madre que llora la muerte de su bebé entregada en una caja de cartón en un hospital público, es la radiografía de la crisis que atraviesa la salud pública. Esta imagen contrasta con la del Presidente Noboa en Abu Dabi y el anuncio de que estará en la Fórmula 1.

La defensora de derechos humanos, Sybel Martínez, reflexionó: "Me ganó la desolación: una bebé devuelta a su familia en una caja de cartón en un hospital público y otra bañada en la sangre de su madre, muerta por una bala 'indirecta' en plena calle".

La Conaie sobre las decisiones de Daniel Noboa

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo un recuento de lo que está pasando con el sistema de salud pública en Ecuador:

Esto informó la Presidencia de Ecuador sobre la participación del presidente Noboa

