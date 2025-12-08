Nicolle Aray revela calvario de un año de agresiones por político vinculado a RC

Revolución Ciudadana habría separado de su cargo a señalado por maltrato. Era Director de Juventudes

Nicolle Aray decidió romper el silencio tras más de un año de presuntas agresiones. Su caso conmueve y sacude a Chone.

La madrugada en que Nicolle Aray sintió que podía morir también fue la noche en la que decidió no callar más. Tras más de un año y medio de una relación marcada —según su testimonio— por insultos, empujones, cachetadas y episodios de violencia creciente, la joven de Chone, en Manabí, convirtió su historia en un grito que hoy resuena en miles de pantallas.

No fue una publicación más. Fue una confesión cruda, directa y sin maquillaje. Fotografías de su cuerpo con signos de agresión, imágenes de una habitación destrozada y una frase que lo dijo todo: “Cuando crees que la persona que ‘más te ama’ y te da protección es tu agresor… hoy volví a nacer”.

Según su relato, el último ataque ocurrió bajo los efectos del alcohol. Nicolle asegura que quedó inconsciente, con hematomas y un dedo fisurado. Pudo ser el final. Pero fue el comienzo de su voz.

"Cuando crees que la persona que 'más te ama' y te da protección es tu agresor #1 fui víctima durante más de un año y medio por Javier Andrés López Celi, empezó con insultos, empujones, cachetadas y como toda mujer me daba miedo alzar mi voz. Hoy sábado 6 de diciembre a las 03:30 de la madrugada volví a nacer casi me mata este tipo ahorcandome en mi propia casa bajo los efectos del alcohol… amigos y familiares sabrán que no es una primera ocasión que comete estos actos este tipo. Hoy quizá no podría estar contando esta historia quedé inconsciente con hematomas un dedo fisurado. Dios o la vida me dio una segunda oportunidad. Te agradecería a ti que compartas mi historia para que más mujeres no tengan miedo o se dejen intimidar por hombres abusivos", escribió Nicolle, en su cuenta de Instagram.

Nicolle Aray compartió en Instagram las evidencias del maltrato que sufrió la madrugada del sábado. Tomadas de su instagram: @nicollearay

Del miedo al valor de hablar

Durante horas, los estados de WhatsApp, las historias de Instagram y los reposts se multiplicaron. Cientos de mensajes de apoyo, solidaridad e indignación comenzaron a rodear su nombre. La historia de Nicolle dejó de ser solo suya para convertirse en un espejo incómodo de una realidad que muchas mujeres conocen demasiado bien.

Ella misma lo dijo en su mensaje: calló por miedo. Como tantas. Hasta que el miedo estuvo a punto de costarle la vida.

El señalado y la contradicción pública

En su testimonio, Nicolle identificó a su presunto agresor como Javier Andrés López Celi, quien hasta hace poco se desempeñaba como director de Juventudes de la Revolución Ciudadana (RC) en el cantón Chone.

El caso tomó aún más fuerza por una contradicción que encendió la indignación ciudadana: según registros y testimonios difundidos en redes, López Celi también participaba en talleres de defensa personal dirigidos a mujeres, lo que generó fuertes cuestionamientos sobre su rol público.

La reacción política

Tras la viralización del caso, la Revolución Ciudadana – Chone emitió un comunicado oficial en el que rechazó “de manera categórica toda forma de violencia” y anunció la separación definitiva de López Celi de su cargo como Director de Juventudes.

El movimiento expresó también su solidaridad con Nicolle Aray y reiteró su compromiso con la prevención de la violencia contra las mujeres.

Por su parte, la asambleísta de RC, Jahiren Noriega Donoso aseguró que el movimiento no tolerará ningún acto de violencia. A través de su cuenta en X, manifestó: “Mi abrazo a Nicolle, no estás sola. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”, y confirmó que, tras conocer el caso en el que el presunto agresor es militante de la organización, ingresó formalmente la denuncia ante el Consejo de Disciplina y Ética para que se active el protocolo correspondiente, recalcando que “el silencio y la impunidad no son una opción” y que la vida de las mujeres debe ser protegida y respetada.

Un impacto que trasciende lo digital

Colectivos de mujeres, organizaciones sociales y ciudadanos de Chone han activado llamados para que se garanticen las rutas de protección y acompañamiento a la joven. Mientras tanto, el caso sigue generando debate, exigencias de justicia y una reflexión colectiva sobre cuántas historias similares siguen ocultas por el miedo.

Nicolle sobrevivió. Y al hablar, no solo se salvó ella. También puede estar salvando a otras.

