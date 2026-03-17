Cartas de lectores: Peligro para el peatón: motos en aceras y áreas peatonales

Mi deseo es que ninguna persona sea atropellada por conductores de moto que utilizan irresponsablemente las aceras

Sufrí una caída hace pocos meses por una acera en pésimo estado en Urdesa Central, donde vivo. Desde entonces tengo temor de caminar por veredas deterioradas. A esto se suma que algunas motos se suben a ellas o se estacionan en ellas cuando realizan entregas a domicilio. No es justificable que para evitar el tráfico utilicen espacios destinados a los peatones.

En la esquina de Jorge Pérez Concha e Ilanes hay semáforo, pero en ocasiones, incluso cuando la luz indica el paso del peatón, aparece una moto. Sería importante que un vigilante controle estas infracciones.

En Urdesa Central muchas aceras están en mal estado. No sé si corresponde a los propietarios repararlas. En mi caso, mi acera está nueva y la mantengo limpia.

Además, convertí la peatonal frente a mi casa en un jardín con ixoras de varios colores, laureles y rosas. Mi mayor alegría es bajar temprano a contemplarlas y ver pajaritos, colibríes y mariposas. Durante años la regué personalmente, pero desde mi caída, por prescripción médica, debe hacerlo otra persona, lo que representa un gasto extra.

También debo pagar jardinero una vez al mes y comprar tierra y productos para mantener las plantas. Mantener un jardín en buenas condiciones requiere un presupuesto mensual, especialmente en época de lluvias, cuando aparecen plagas como pulgones o caracoles. Aun así, continúo cuidándolo porque las plantas ayudan a purificar el ambiente. Lo he hecho voluntariamente, sin esperar retribución. Hace algunos años Accur, a través de su directora Martha Béjar de Mujica, me otorgó un premio ecológico por esta iniciativa.

Mi deseo es que ninguna persona sea atropellada por conductores de moto que utilizan irresponsablemente las aceras y peatonales, que deben ser espacios seguros y hermosos para los peatones.

Laura Esther Gómez Serrano