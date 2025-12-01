Lluvias provocan interrupción del agua potable en Cuenca

Entre el fin de semana se entregaron más de 90.000 galones de agua en dos de las parroquias afectadas.

Cinco parroquias rurales (Sidcay, Llacao, Octavio Cordero, Checa, parte de Ricaurte) permanecen sin agua potable, desde el fin de semana, luego de que la tubería de captación de la planta Chulco Soroche fue destruida por un derrumbe de gran magnitud provocada por una fuerte lluvia. En videos compartidos por la Empresa de Agua Potable para Cuenca (Etapa EP) se mostró a la planta potabilizadora totalmente secos sus canales de tratamiento.

La rotura ocurrió en la zona de Zhinglia, en la parroquia Checa (norte de Cuenca) y para la atención de centenares de familias se activó un plan de contingencia para la reparación del daño y para dotar de agua.

¿Cuál fue el daño?

Fabián Cazar, gerente de Agua Potable y Saneamiento de la Empresa de Agua Potable para Cuenca (Etapa EP), informó que se dañaron 15 metros de la tubería y que esto les obliga a construir una variante de al menos 60 metros en una nueva posición. “Lo primero que vamos hacer es estabilizar la vía, estabilizar el talud en la parte alta y comenzar la instalación de la nueva tubería. Hay que colocar la tubería en terreno firme y el cambio no es solo de los 15 metros afectados, sino más amplio para prevenir nuevas afectaciones de este tipo”, puntualizó.

La tubería rota conduce el agua hacia la planta Chulco Soroche que cuenta con 3.000 conexiones y beneficia a unas 16.000 personas.

Plan de contingencia

En tanto, se activó un plan de dotación del líquido vital para las cinco parroquias afectadas. El Cuerpo de Bomberos de Cuenca movilizó tanqueros, reservorios y piscinas para cubrir la demanda ciudadana. Largas filas se formaron de vecinos que llegaron con baldes, canecas y todo tipo de insumo para llevar agua para sus viviendas a los puntos de distribución en las diferentes parroquias. La urgencia de contar con el líquido fue evidente, por ejemplo, la pequeña Noemí no pudo esperar y en su pequeño vaso rojo bebió para calmar su sed. Durante el fin de semana se entregaron más de 90.400 galones de agua a dos parroquias: Sidcay y Llacao.

Zoila Tapia, habitante de la parroquia Llacao, pidió a las autoridades que se dé manteniento más seguido a la planta y se revisen las quebradas que se encuentran cercanas para evitar que nuevas lluvias causen “daños tan severos”. “Nos toca caminar varios minutos hasta el centro parroquial para obtener el agua, qué va a pasar con quienes viven en las zonas más lejanas. Es importante que el daño se repare lo antes posible. En las casas necesitamos (agua) para todas nuestras actividades diarias”, dijo.

Bolívar Robles, presidente del Gobierno Parroquial de Checa, informó que en la zona existen 25 quebradas y que los derrumbes y deslaves son frecuentes en la zona cuando se inicia la etapa invernal. Sin embargo, “no habían provocado desastres de grandes magnitudes”. Las lluvias dejaron cuatro deslizamientos grandes en diferentes zonas y afectaron la vía de acceso a la parroquia y tramos que se dirigen hacia la planta de agua.

Reparación del daño

Verónica Polo, gerente de Etapa EP, informó que una vez superado el daño, el primer paso fue rellenar los dos tanques de reserva para alcanzar la presión necesaria y completar el sistema de potabilización y distribución. Esto durará cerca de 24 horas más, y la recuperación total un día extra.

Se estima que, en el transcurso de la jornada del martes, 2 de diciembre, se normalice la distribución del agua hacia las cinco parroquias afectadas.

