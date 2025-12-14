Coctel más grande de Ecuador se preparó en Montañita: Así fue la fiesta en la playa

El megamojito de maracuyá fue el resultado de una hazaña que reunió sabor, espectáculo y algarabía ante cientos de asistentes

Fueron 56 personas las que participaron en la elaboración del coctel, preparado en una copa gigante.

Montañita volvió a demostrar por qué es uno de los destinos turísticos más vibrantes del país. Entre la tarde y la noche del sábado 13 de diciembre, este icónico balneario de Santa Elena fue escenario de un evento sin precedentes: la preparación del megamojito de maracuyá más grande de Ecuador.

Nada menos que 56 personas, entre hombres y mujeres, participaron directamente en la elaboración de este colosal coctel, que se convirtió en el centro de atención de turistas nacionales y extranjeros.

La convocatoria fue masiva y la acogida, impresionante: más de 3.000 vasos fueron distribuidos gratuitamente entre el público, que con gran algarabía celebró cada instante del proceso.

Según explicó Arsenio Rosales, miembro de la Asociación de Cocteleros de Montañita, la magnitud del evento quedó reflejada en los insumos utilizados: cuatro sacos de limón, 600 maracuyás, hierbabuena fresca, 100 fundas de hielo y 18 cajas de ron, ingredientes que dieron vida al gigante trago tropical.

A la iniciativa se sumaron barténderes locales, quienes aportaron su destreza y creatividad para darle un toque especial a la preparación.

El trago fue elaborado en una enorme copa de fibra de vidrio, diseñada exclusivamente para la ocasión, que se convirtió en uno de los grandes atractivos visuales del evento.

¿Cómo se preparó el megamojito?

La preparación no fue sencilla. Para colocar cada ingrediente fue necesario el uso de una escalera, subiendo uno a uno los productos ante la mirada expectante del público.

Primero se vertió el jugo de limón, luego el de maracuyá, seguido del azúcar, el hielo y finalmente el ron. Cada paso fue acompañado por aplausos, gritos y música que encendieron el ambiente festivo.

Todos los participantes subieron la escalera para añadir el licor, pero el momento más ovacionado fue cuando Lisbeth Mejillón, reina de Montañita, fue la última en ascender para colocar el ingrediente final, sellando simbólicamente la preparación del megamojito.

La mezcla del ccctel desató una verdadera explosión de emoción entre los asistentes, que aguardaban con ansiedad la degustación.

Una vez listo, el trago comenzó a servirse cuidadosamente en los vasos, decorados con una ramita de hierbabuena, provocando sonrisas y comentarios de satisfacción.

El trago gigante se preparó en medio de la ovación del público y el ambiente festivo. JOFFRE LINO

“Es la primera vez que se realiza un evento de esta magnitud. Ahora el objetivo es ir por un récord Guinness, y vamos a prepararnos para eso”, afirmó Fredy Matías, presidente del Cabildo comunal, visiblemente entusiasmado con el éxito alcanzado.

Entre los asistentes, las reacciones no se hicieron esperar. “¡Qué rico! Vinimos a pasar el fin de semana en la playa y nos encontramos con esta sorpresa. El coctel es una delicia”, comentó Gladys Hernández, turista guayaquileña que, junto a un grupo de amigos, disfrutó de la repartición gratuita.

La jornada concluyó con un baile público con una orquesta peninsular a orillas del mar, donde la música, el sabor y la fiesta se mezclaron hasta altas horas de la noche, dejando en claro que Montañita no solo rompe esquemas, sino que también está lista para romper récords.

