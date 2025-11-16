En Costa, Sierra y Amazonía, el anhelo es un Ecuador con trabajo digno

En la Costa, Sierra y Amazonía, jóvenes y adultos de mediana edad coinciden en el anhelo de vivir en un Ecuador con trabajo digno y verdaderas oportunidades. Cinco de los nueve entrevistados lo mencionan como su principal demanda y su preocupación porque ellos o sus hijos consigan empleos. Uno de ellos señala que se ha “romantizado” la idea de ser “emprendedor”.

Sus respuestas van más allá de lo que se decida este domingo. Al preguntarles: ¿En qué Ecuador quisieran vivir?, ninguno dijo sentirse bien con la situación actual.

Algunos padres están inquietos porque no pueden llevar a sus hijos o hijas al parque, por temor a que les llegue una bala perdida. Una mujer, en la Amazonía, relató que fue visitada por ‘vacunadores’ y que superó el pánico, los enfrentó y se negó a recibir la hoja en la que habían escrito el monto que debería pagarles cada mes.

Universitarios y profesionales de menos de 25 años quieren seguridad también. El deseo de habitar en un país, con servicios de salud, acceso a la educación; en donde en el IESS y otras instituciones de Gobierno haya profesionales éticos y donde exista libertad de opinión se mencionó.