Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Imagen representativa de ciudadanos de varias provincias de Ecuador.
Imagen representativa de ciudadanos de varias provincias de Ecuador.Creada con Geminis.

En Costa, Sierra y Amazonía, el anhelo es un Ecuador con trabajo digno

Ciudadanos de 20 a 87 años describieron el país en donde quisieran vivir

  • Mariela Rosero Ch.
    ​ESPECIAL PARA EXPRESO

En la Costa, Sierra y Amazonía, jóvenes y adultos de mediana edad coinciden en el anhelo de vivir en un Ecuador con trabajo digno y verdaderas oportunidades. Cinco de los nueve entrevistados lo mencionan como su principal demanda y su preocupación porque ellos o sus hijos consigan empleos. Uno de ellos señala que se ha “romantizado” la idea de ser “emprendedor”.

RELACIONADAS

Sus respuestas van más allá de lo que se decida este domingo. Al preguntarles: ¿En qué Ecuador quisieran vivir?, ninguno dijo sentirse bien con la situación actual.

Algunos padres están inquietos porque no pueden llevar a sus hijos o hijas al parque, por temor a que les llegue una bala perdida. Una mujer, en la Amazonía, relató que fue visitada por ‘vacunadores’ y que superó el pánico, los enfrentó y se negó a recibir la hoja en la que habían escrito el monto que debería pagarles cada mes.  

Universitarios y profesionales de menos de 25 años quieren seguridad también. El deseo de habitar en un país, con servicios de salud, acceso a la educación; en donde en el IESS y otras instituciones de Gobierno haya profesionales éticos y donde exista libertad de opinión se mencionó.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. En Costa, Sierra y Amazonía, el anhelo es un Ecuador con trabajo digno

  2. Editorial: Un camino nada agradable

  3. Ernesto Albán | Constituyente: apuesta doble

  4. Carlos Andrés Vera: Va a doler

  5. Mauricio Velandia: Mucha caneca y mucha basura

LO MÁS VISTO

  1. Hora y cómo ver EN VIVO Michael Morales vs. Sean Brady | UFC 322

  2. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  3. Michael Morales vs Sean Brady: horario y dónde ver la pelea en vivo del UFC 322

  4. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

  5. Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

Te recomendamos