¿Por qué Trump redujo aranceles al café, plátano, carne de res y otros productos?

La medida apunta a contener los precios en los supermercados y responder a las críticas recibidas contra su Administración

La medida tomada por el presidente Daniel Trump busca abaratar su importación y contener los precios internos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, eximió el 14 de noviembre de 2025 de sus aranceles más altos a varias importaciones agrícolas clave, entre ellas café, plátanos y ciertos productos de carne de res, en un intento por aliviar la presión sobre los precios de los alimentos en Estados Unidos.

La decisión, adelantada en una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, reduce de inmediato los aranceles aplicados este año a una serie de productos agrícolas considerados de consumo esencial, con el objetivo de abaratar su importación y contener los precios internos.

La medida instruye al Departamento del Tesoro y a la Oficina del Representante Comercial (USTR) a suspender temporalmente las tarifas más altas y a revisar su impacto económico, en un intento por aliviar la presión sobre los hogares y responder a las críticas por el encarecimiento de alimentos básicos.

Los productos que ingresarán a Estados Unidos sin pagar aranceles

Además del café, los plátanos y la carne de res, la Casa Blanca anunció la exención arancelaria para diversas frutas como tomates, aguacates, cocos, naranjas y piñas.

La orden también abarca el té negro y verde, así como especias ampliamente utilizadas en la industria alimentaria, entre ellas la canela y la nuez moscada.

La decisión de Trump llega un día después de haber alcanzado acuerdos comerciales para reducir aranceles a bienes importados desde países como Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala, cuatro países latinoamericanos con los que la Administración republicana tiene buena sintonía a nivel diplomático.

El impacto de eliminar los aranceles

El nuevo marco libera del arancel recíproco del 10 % o del 15 % a los países mencionados y tendrá un impacto directo en los productos agrícolas que han sido beneficiados con la orden ejecutiva de este viernes 14 de noviembre.

El cambio supone un giro respecto a la postura habitual de Trump, que ha defendido los aranceles, desde el arranque de su mandato en enero, como herramienta para proteger a los trabajadores y a la industria estadounidense.

Con esta flexibilización, la Administración busca contener los precios en los supermercados y responder a las críticas recibidas contra su Administración una semana después de que los republicanos perdieran de forma categórica diversas elecciones de alcaldías y gobernaciones en estados claves del país donde se disputarán las elecciones intermedias en 2026.

