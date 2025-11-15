Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

supermercado
La medida tomada por el presidente Daniel Trump busca abaratar su importación y contener los precios internos.EFE

¿Por qué Trump redujo aranceles al café, plátano, carne de res y otros productos?

La medida apunta a contener los precios en los supermercados y responder a las críticas recibidas contra su Administración

El presidente estadounidense, Donald Trump, eximió el 14 de noviembre de 2025 de sus aranceles más altos a varias importaciones agrícolas clave, entre ellas café, plátanos y ciertos productos de carne de res, en un intento por aliviar la presión sobre los precios de los alimentos en Estados Unidos.

RELACIONADAS

La decisión, adelantada en una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca, reduce de inmediato los aranceles aplicados este año a una serie de productos agrícolas considerados de consumo esencial, con el objetivo de abaratar su importación y contener los precios internos.

RELACIONADAS

La medida instruye al Departamento del Tesoro y a la Oficina del Representante Comercial (USTR) a suspender temporalmente las tarifas más altas y a revisar su impacto económico, en un intento por aliviar la presión sobre los hogares y responder a las críticas por el encarecimiento de alimentos básicos.

Los productos que ingresarán a Estados Unidos sin pagar aranceles

Además del café, los plátanos y la carne de res, la Casa Blanca anunció la exención arancelaria para diversas frutas como tomates, aguacates, cocos, naranjas y piñas.

PITAHAYA

Ecuador: Así queda la lista de productos que ingresarán a EE.UU. sin sobretasas

Leer más

La orden también abarca el té negro y verde, así como especias ampliamente utilizadas en la industria alimentaria, entre ellas la canela y la nuez moscada.

La decisión de Trump llega un día después de haber alcanzado acuerdos comerciales para reducir aranceles a bienes importados desde países como Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala, cuatro países latinoamericanos con los que la Administración republicana tiene buena sintonía a nivel diplomático.

El impacto de eliminar los aranceles 

El nuevo marco libera del arancel recíproco del 10 % o del 15 % a los países mencionados y tendrá un impacto directo en los productos agrícolas que han sido beneficiados con la orden ejecutiva de este viernes 14 de noviembre.

RELACIONADAS

El cambio supone un giro respecto a la postura habitual de Trump, que ha defendido los aranceles, desde el arranque de su mandato en enero, como herramienta para proteger a los trabajadores y a la industria estadounidense.

Con esta flexibilización, la Administración busca contener los precios en los supermercados y responder a las críticas recibidas contra su Administración una semana después de que los republicanos perdieran de forma categórica diversas elecciones de alcaldías y gobernaciones en estados claves del país donde se disputarán las elecciones intermedias en 2026.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Balzar en alerta por nuevos casos de intoxicación de alumnos: ¿Qué pasó?

  2. Marcha en Brasil dejó mensaje a la COP30: "Estamos, aunque no nos quieran escuchar"

  3. ¿Por qué Trump redujo aranceles al café, plátano, carne de res y otros productos?

  4. Consulta 2025: ecuatorianos en Australia iniciaron las votaciones en el exterior

  5. Jannik Sinner, imparable a la final de la Copa de Maestros: ¿Quién será su rival?

LO MÁS VISTO

  1. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

  2. ¿Es viable el aumento salarial para servidores públicos de hasta $250 en 2026?

  3. Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

  4. Aquiles Álvarez sobre la invasión de veredas: "No vamos a contratar más agentes"

  5. IESS adelanta pago a jubilados dos días antes de la Consulta 2025: Esto se sabe

Te recomendamos