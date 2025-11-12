Daniel Noboa ratifica que Edgar Lama se queda en el IESS: "No se va"

El mandatario se refirió a las denuncias en contra del presidente del Seguro Social por supuesto conflicto de intereses

Edgar Lama seguirá en la Presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El presidente Daniel Noboa, en entrevista con radio Sucre, fue consultado sobre las denuncias en contra del titular del Seguro Social sobre presuntos conflicto de intereses e incumplimiento de los requisitos legales para acceder al cargo que ahora ostenta. Esta declaración llega luego de que el Frente Popular, organización opositora al Gobierno Nacional, pidiera la destitución de Lama a la Superintendencia de Bancos.

A criterio del primer mandatario, el pedido de destitución tiene una justificación: "Se les acabó la teta". Dijo -sin mencionar a nadie en particular- que como no pueden llegar a Lama, ni pedirle "chanchullos o que les derive más o que los ayude", lo odian. "Y quieren ver a cualquier otro a ver si es que a otro le llegan", recalcó.

Noboa minimizó las acusaciones sobre que Lama privilegia el pago de la deuda del Seguro Social a su grupo familiar. "Está el sistema de prelación y públicamente eso de ahí se va a presentar". Adelantó que el presidente del IESS presentará una demanda civil en contra de las personas que lo acusan.

Seguidamente, mencionó al dr. José Guevara, dueño del Interhospital quien en entrevista con EXPRESO aseguró que Lama beneficia a su familia y que quiere quebrarlo. "Eso es algo que le dije al doctor Guevara que lo conozco a él y a su familia de toda la vida. Le digo: 'hermanito por qué solo repiten como catarnica lo que te dice. Acá está el sistema de prelación y de pagos. Acá se ha visto dónde se ha pagado y a quién. No hay evidencia o prueba de lo que dices. Es calumnia'", dijo Noboa, quien insistió en que se trata de una campaña de desprestigio "sin prueba alguna".

Finalmente, al ser consultado sobre si Lama seguirá en el cargo respondió: "No se va". Edgar Lama, en un comentario en redes sociales, reaccionó a lo dicho por Noboa en la entrevista: "Las mafias no pueden contra nosotros. Se inventan mentiras para proteger sus negocios sucios".

Denuncia del Frente Popular

El Frente Popular presentó un pedido de destitución en contra de Edgar Lama ante la Superintendencia de Bancos. La organización social encabezada por Nelson Erazo, denunció que Lama no cumpliría los requisitos legales para ostentar el cargo dentro del Consejo Directivo del IESS. Enfatizó que no cumpliría con los 10 años mínimo de experiencia profesional, y además el conflicto de intereses al ser familiar que un grupo hospitalaria prestador externo del Seguro Social.

