ECKENNER RECLADE
La Asamblea Nacional tiene una comisión especializada permanente dedicada a temas laborales y de la seguirdad social.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Edgar Lama: Asamblea se suma al silencio ante el conflicto de intereses en el IESS

La comisión especializada en temas relacionados con la Seguridad Social permanece callada ante despido en el IESS

El conflicto de intereses del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, con las empresas hospitalarias de su familia parece no interesar a la Asamblea Nacional.

En la edición de ayer, EXPRESO publicó que el IESS pagó 6,3 millones de dólares a la empresa Servicios Hospitalarios S. A. Alboteoton -vinculada a la familia de Lama- entre enero y octubre de 2025, y que un funcionario que alertó sobre el conflicto de intereses fue desvinculado del Seguro Social.

Tras la revelación, este Diario intentó comunicarse con el presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, Eckenner Recalde (ADN), y con la vicepresidenta, Paola Jaramillo (ADN), para consultarles si su mesa legislativa iniciará un proceso de fiscalización del tema o emitirá algún pronunciamiento. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

De igual forma, otros asambleístas integrantes de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, como Humberto Alvarado (RC), Roberto Cuero (RC), Fernando de la Torre (RC), Juan Pablo Molina (RC) y Carmen Tiupul (PK), tampoco respondieron a los intentos de contacto.

Empresa vinculada a familia de Lama, entre las de mayor transferencias

Servicios Hospitalarios S. A. Alboteoton tiene como accionista mayoritario a Edgar Enrique Lama Valverde, padre del actual presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar José Lama von Buchwald. La representante legal de la firma es Elsa Lama, hermana del funcionario, considerado hombre de confianza del presidente de la República, Daniel Noboa.

En la documentación analizada por EXPRESO también se identificó que Alboteoton figura entre las diez compañías con mayores transferencias recibidas por parte de la entidad en lo que va de este año, en la provincia del Guayas.

Se detectó que la compañía experimentó un aumento en los montos recibidos a partir de marzo pasado. De hecho, 2025 -aunque aún no termina- se perfila como el año con más ingresos provenientes del IESS por prestaciones de salud desde 2020, según la documentación revisada.

Eckenner Recalde preside la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social
El asambleísta Eckenner Recalde preside la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad SocialARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Funcionario que alertó de posible conflicto de intereses fue desvinculado

Por otro lado, en junio de 2025, cuando la entidad no registró pagos a Alboteoton, la Coordinación Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud del Guayas (IESS) analizaba el expediente y la eventual renovación del convenio con la empresa.

Entonces, la médica auditora María Valentina Cedeño Andrade sugirió a Pedro José Vera Cárdenas, entonces coordinador de esa entidad, remitir al área legal una consulta para analizar una posible vinculación familiar entre la representante legal de la compañía y el presidente en funciones del Consejo Directivo del IESS.

Sin embargo, más allá de no conocerse si hubo respuesta, una fuente cercana a los procesos internos en la Coordinación de Prestaciones de Salud relató que el funcionario responsable de responder a esa consulta fue desvinculado.

Prestadores externos de segundo nivel alzan la voz por falta de pagos

Mientras se cuestiona un supuesto beneficio del IESS a las empresas hospitalarias vinculadas al presidente del Consejo Directivo, Edgar Lama, los prestadores de salud de segundo nivel exigen que se cumpla con los pagos pendientes.

Para demandar el pago de los valores adeudados, los prestadores de segundo nivel tienen previsto realizar un plantón desde las 7:30 de este 11 de noviembre de 2025 en la Caja del Seguro del IESS, en Guayaquil.

“Urge que el IESS cumpla con los pagos y retome las auditorías frente a una deuda acumulada desde 2023, situación que pone en riesgo la atención médica a afiliados y jubilados”, señala la convocatoria.

