Hospital teodoro maldonado
El Hospital Teodoro Maldonado Carbo reúne algunos casos de corrupción, inclusive durante la pandemia.JUAN CARLOS MALDONADO

¿Concesionar el Teodoro Maldonado, del IESS? Los argumentos a favor y en contra

Un exdirector de Salud del IESS habla del modelo EsSalud, aplicado en Perú; también Jorge Wated opina

  • Mariela Rosero Ch.
    ​ESPECIAL PARA EXPRESO

En medio de la incertidumbre, sin un vocal de afiliados y jubilados en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y con escasa información sobre las decisiones del delegado del Ejecutivo, persisten las dudas sobre el futuro del sistema de salud. ¿Daniel Noboa desistió de intervenir en los hospitales del Seguro? ¿Existen figuras, como la concesión, que puedan aplicarse?

La Ley de Seguridad Social es clara. Su artículo 16 establece que el IESS es una entidad pública descentralizada y autónoma, con patrimonio propio, cuya misión indelegable es la prestación del Seguro General Obligatorio en Ecuador. El artículo 115 añade que las unidades médicas de su propiedad funcionarán como empresas prestadoras de salud, con autonomía administrativa y financiera.

En Guayaquil, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, aparece continuamente en titulares. En la pandemia, una red de corrupción actuó en sus pasillos. Otro ejemplo: se termina el 2025 y no se conoce qué pasó con su exdirector administrativo, Ronny Camba, secuestrado el 31 de enero.

¿Sería factible concesionar al Teodoro? Mauricio Espinel, exdirector de Salud del IESS, responde con otra pregunta: ¿qué empresa se haría cargo de ese ‘muerto’? Y detalla: “tiene una serie de problemas legales, encontré un edificio de tres pisos, que llevaba 15 años en construcción; en la bodega médica había un tráiler y una pavimentadora. El gerente de entonces me dijo que se los habían confiscado a un constructor incumplido. Necesitábamos equipos de protección contra el covid-19 y en un comité técnico, funcionarios llamaban: ‘oye ñaño, ¿tú tienes stock? Pilas’”.

¿Qué opina un exdirector de Salud del IESS sobre la concesión de hospitales?

Por eso cree que un contexto de ese tipo de corrupción y de opacidad en decisiones de autoridades, una figura como la concesión podría aplicarse si se parte de cero, por ejemplo con hospitales que se deben levantar como el de Cayambe.

En su visita a Perú conoció de EsSalud, como el IESS en Ecuador. Los trabajadores en relación de dependencia aportan para acceder a atención médica. 

“Su modelo es concesión de bata blanca, pero desde la construcción de hospitales grandes, para primer y segundo nivel, a 25 años. En el país tenemos el modelo bata gris, nos ponen los equipos y compramos los insumos para los exámenes de laboratorio”, cuenta. Aunque al revisar la prensa peruana hay críticas, lo llaman “un monopolio legal, no compite”. Se quejan por “mafia del personal médico, horarios irrespetados y derivaciones a clínicas privadas”.

La opinión de Jorge Wated sobre concesión de hospitales del IESS

Sin embargo, Jorge Wated, expresidente del Consejo Directivo del IESS, recuerda que por hablar de concesión lo llamaron a rendir cuentas en la Asamblea, por miedo al “fantasma de la privatización”.  

El asegurado, sostiene, solo quiere ser atendido, que lo curen de cáncer o gastritis. Y ahora mismo, el sistema no funciona bien, hay 102 hospitales que operan a medias pues no se arreglan equipos y se deriva la atención, por lo se paga doble, pues hay personal.

Su propuesta, señala Wated, es probar el modelo de concesión, pero no con hospitales grandes como el Teodoro Maldonado Carbo o el Carlos Andrade Marín.  

Él abriría un concurso para que postulen para hacerse cargo de hospitales del día (dispensarios) como el Tarqui Norte o Efrén Jurado, en Guayaquil. Se debería estudiar si se liquida al personal o si se establece en el contrato que ellos se queden trabajando.

Para Jorge Wated hay que mirar opciones: “La corrupción busca de dónde agarrarse y hoy, el IESS ya subcontrata”.

La queja del afiliado

Las decisiones en el Consejo Directivo se están tomando con voto de la vocal de empleadores y del delegado del Ejecutivo, que puede dirimir.

Jubilados no quieren más corrupción en el Seguro Social

Desde Guayaquil, el maestro jubilado Bolívar Potes, de 66 años, relata que sí enfrentan dificultades al buscar citas para ser atendidos en las unidades de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad (IESS). Pero les preocupa más que por la mala gestión de autoridades actuales y algunas anteriores puedan perder ese derecho, por el que aportaron durante toda su vida.

“Por eso votamos no en la consulta popular. No queremos que nos quiten los hospitales del IESS, el MSP está mal. Rechazamos cualquier intento de traspaso. El Estado debe pagar más de 27 mil millones de dólares que debe, para garantizar la sostenibilidad”.

No aceptaremos concesiones. Lo que cabe es que haya elecciones para que afiliados y jubilados elijan democráticamente a su vocal.Bolívar Potes/ jubilado de Guayaquil

