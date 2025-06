¿Quiénes mandan en el IESS? Así se conforma el Consejo Directivo

Pocos conocen sus nombres y rostros. Quizá su círculo, conformado por las organizaciones que los nominaron. Pero representan a una población mayor a la de Guayaquil, Quito e incluso Pichincha. Los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) actúan a nombre de 3.807.000 afiliados y más de 600.000 jubilados y patronos.

Sin embargo, el presidente del Consejo Directivo es postulado por el Ejecutivo (Daniel Noboa). Al vocal, que representa a los afiliados, lo escogen las organizaciones de trabajadores. Y el vocal de los empleadores es seleccionado por las federaciones de cámaras de industrias y más.

La Ley de Seguridad Social, en su artículo 28, establece que los vocales ejercerán sus funciones por un período de cuatro años y podrán ser reelegidos para la misma representación por una sola vez. Pero, eso no se ha cumplido.

Quienes han llegado al Consejo Directivo del IESS han estado envueltos en pugnas, también han enfrentado decisiones de instancias como la Corte Constitucional y el Ejecutivo; en otros casos han recurrido a jueces de otras provincias, para sentarse en una de las sillas del Consejo Directivo.

EXPRESO identificó a los cinco últimos presidentes del IESS y los cinco últimos vocales representantes de los afiliados y de lo trabajadores, e intentó conversar con sus nominadores para saber qué tan satisfechos están con su trabajo actual o pasado. Pocos respondieron, entre ellos el expresidente Lenín Moreno (ver gráfico).

Paulina Guerrero, vocal que se opuso a eliminación del aporte estatal del 40 %

Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), asegura que actualmente no se sienten representados en el órgano de Gobierno del IESS. Comenta que la última delegada que ellos y otras centrales sindicales escogieron fue Paulina Guerrero, en el 2012. “Era nuestra vocera, pero le sacaron, algo le encontraron y hasta la amenazaron”.

Lo corrobora el exdiputado Henry Llanes, quien en 2023 reunió 55.000 firmas, por lo que el Legislativo tuvo que tratar una propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social, de iniciativa popular. Recuerda que en 2012, un colegio electoral, integrado por 10 organizaciones, entre otras las seis centrales sindicales y el Seguro Social Campesino, la Confederación de Servidores Públicos, la UNE y la Confederación Nacional de Jubilados eligió a Guerrero.

Llanes cree que para el gobierno de esa época, ella resultó incómoda: “Se opuso a la eliminación del 40 % del aporte estatal al IESS y a sacar 2.560 millones de dólares del libro de contabilidad, como finalmente se hizo. Y a reducir aportes al fondo de pensiones para incrementar el fondo de salud”.

En entrevista con EXPRESO, Paulina Guerrero sostiene que la sacaron del Consejo Directivo “con artilugios”, por esos temas mencionados por Llanes.

“Mire lo injusto: he pasado por 12 exámenes especiales de la Contraloría, que me sancionó porque supuestamente no he impedido que quiten ese 40 % del aporte estatal. Yo no firmé esa resolución, fue mi sucesor“.

El miércoles 18 de junio tendrá una audiencia, en el Tribunal Contencioso Administrativo. Espera cerrar este capítulo tan largo. Apenada relata que por su profesión impulsó la creación de una gerencia de planificación territorial y así se levantó una base de datos georreferenciada de todos los bienes inmuebles del Seguro Social, en la que había 1.200 terrenos y departamentos desocupados e invadidos.

“Había embargos a empleadores que caían en mora y no se hacía nada con los bienes. Durante tres años, el IESS pago USD 800 dólares al mes por la bodega de un cabezal, que embargamos. En tres años se pagó más de lo que costaba”. Eso, señala, se quedó ahí.

Para Patricia Borja, especialista en Seguridad Social, es trascendental que haya definiciones sobre la integración del máximo órgano de gobierno del IESS.

“Es el ente con la responsabilidad de emitir normas sobre seguros especializados, tiene un rol de fiscalización y está a cargo de la designación de funcionarios, entre sus competencias”, subraya Patricia Borja. Le preocupa la permanencia de Richard Gómez en la silla de los trabajadores. “En todo caso es el representante del juez de Quevedo, que el 5 de diciembre del 2022 dispuso a la Superintendencia de Bancos calificarlo”.

¿Cuánto ganan quienes mandan en el IESS?

Los vocales del Consejo Directivo del IESS ganan una remuneración mensual de unos 5.000 dólares. Los afiliados y jubilados no reciben un informe mensual ni semestral o anual de las decisiones que toman sus “representantes”.

El año pasado, Eduardo Peña, expresidente del Consejo Directivo, acudió a la Asamblea Nacional y dijo que cada vocal cuesta 316.000 dólares al año. "No hay que incrementar burocracia".

La rendición de cuentas de los vocales

María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, dijo que su vocal, María de los Ángeles Rodríguez, les entrega informes sobre la evolución de afiliados, alertas sobre pago a proveedores y normativas internas. “Es un cambio radical en relación con el anterior”.

Edwin Salazar, vicepresidente del CUT, que nominó a Richard Gómez, dijo: “esperamos que nos informe”, en la reunión que tendrán. Quieren un estudio actuarial del IESS, “hay muchas propiedades que no sabe que tiene”.

La reforma legal para la elección de quienes mandan en el IESS

El 9 de enero del 2025, la Corte Constitucional dio seis meses al presidente Noboa para que envíe a la Asamblea un proyecto de reforma, para regular el mecanismo de elección del Consejo Directivo del IESS, con un claro mecanismo de financiamiento. El Legislativo tiene también seis meses para tramitarla.

En octubre del 2022, el expresidente Guillermo Lasso emitió el decreto 571, con un reglamento para la elección del Consejo Directivo; criticó que los vocales hayan permanecido desde 2012 y 2008 (de los trabajadores y empleadores). Y que hayan sido suplentes que ascendieron. Afirmó que finalmente los asegurados se sentirían representados.

Ángel Sánchez, presidente del FUT, denunció que supuestamente en el Ministerio de Trabajo se estaba inscribiendo a organizaciones sindicales nuevas, para que puedan participar como parte de los colegios electorales, desconociendo su representación. Su candidato fue Ramiro García.

Patricia Borja hace seguimiento a lo que ocurre en el IESS. Señala que en realidad hubo organizaciones que obtuvieron personería jurídica “de último momento, incluso el 19 de octubre 2022”. Anota que cuando el juez de Quevedo ordenó que la Super de Bancos califique a Gómez, la entidad no tenía la facultad legal para hacerlo.

