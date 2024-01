Cezar Augusto, Érika Buenfil y Soraya Guerrero, los tres en raya de la semana

Antes de concluir este 25 de enero, entérese que la presentadora de televisión y mujer de negocios Soraya Guerrero, dice sentirse muy cómoda en el programa Agárrate, transmitido por el canal digital Telepremier.

“Es un equipo con el que me fue fácil acoplarme, pero no es algo fijo para mí , porque los tiempos no me dan por mis negocios. Mi anhelo siempre ha sido regresar a trabajar en el plano empresarial como ingeniera. Espero y aspiro que esa oportunidad se me presente y poder cumplir con esa meta”, comenta a EXPRESIONES.

En el aspecto personal confiesa que ya superó el trago amargo por “los improperios a los que fui expuesta, pero los tomo como un aprendizaje más en mi vida. Viro la página y continúo. Tengo una propuesta para un proyecto nuevo que quieren hacer en televisión, pero mi interés está direccionado más al mercado empresarial”, enfatiza Soraya.

Añade que le quedó como enseñanza no trabajar en un lugar en el que no se siente cómoda y con gente que es totalmente desagradable para ella.

ÉRIKA BUENFIL NO VENDRÁ A ECUADOR

Para fines de abril de este 2024 estaba prevista la presentación de la obra El show de las menopáusicas en un teatro de Guayaquil.

La actriz mexicana Gaby Rivero era una de las confirmadas y con ella vendría su colega y tiktoker Érika Buenfil, quien se bajó del barco en el último momento. “No llegamos a un acuerdo por motivos de agenda, pero ella tenía ganas de estar en Ecuador. Estamos negociando con otras actrices y la próxima semana espero dar los nombres definitivos”, indica a EXPRESIONES, desde Miami, el productor Charly García.

CEZAR AUGUSTO: DEMOSTRARÁ QUE ES MÁS QUE EL ESPOSO DE VIRGINIA LIMONGI

En febrero se estrena la nueva temporada del programa concurso Soy el mejor (TC). Uno de los competidores es Cezar Augusto, pareja de Virginia Limongi, presentadora de En contacto (Ecuavisa). Ahora el modelo brasileño estará expuesto. Veremos cómo maneja la popularidad y la atención pública, si puede brillar con luz propia y demostrar talento para el baile y para manejar al jurado y las redes sociales.

