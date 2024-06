Alondra Santiago salió de Ecuador: "No me voy deportada, me voy de forma legal"

La periodista cubana Alondra Santiago salió de Ecuador. En un video publicado por su abogado Carlos Soria en su cuenta de X la mañana de este viernes 28 de junio, la comunicadora expresó las razones para abandonar el país, luego de que el Gobierno nacional le revocara la visa permanente.

"En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador. Y no me voy deportada, me voy antes, de forma legal. Porque no seré parte del show que está haciendo el Gobierno, no seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo", señaló Santiago en los primeros segundos del clip.

Alondra Santiago habla sobre su salida del país

La periodista advirtió que "la quieren silenciar" y que su vida corre peligro. "En esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. Me quieren silenciar. Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder", expresó Santiago. Agregó que recibió recomendaciones de abandonar Ecuador por parte de "personas muy cercanas" al presidente Daniel Noboa y a funcionarios de Gobierno.

Por respeto al estado de derecho, y ante la ausencia de garantías para @cubalondra. pic.twitter.com/SJfUCnV0Cq — Carlos Soria (@calilo84) June 28, 2024

En una entrevista con radio Armónica este viernes 28 de junio, el abogado Carlos Soria había adelantado que Santiago salió del país para asistir a un foro internacional.

"Cuando ella me comentó sobre esa posibilidad (viaje a un foro), le dije que ella no tiene ningún problema para salir del país, que a través de las acciones que nosotros estamos tomando a nivel legal, a nivel jurisdiccional, y además a nivel administrativo, porque hemos apelado la decisión en el Ministerio, pues es mejor que ella se ponga a buen recaudo, porque no solo está en juego su estatus migratorio, está en juego su seguridad propia y lógicamente la seguridad incluso de su familia", señaló el jurista.

Alondra Santiago presentó acción de protección contra la Cancillería de Ecuador

Este jueves 27 de junio, la defensa de Alondra Santiago presentó una acción de protección en contra de la Cancillería de Ecuador, que recayó en el despacho de la jueza Sandra María Yanchatipán Sánchez, perteneciente a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en la parroquia Mariscal Sucre de Quito.

La periodista cubana señaló que confía en que la justicia fallará a su favor, pero no del actual Gobierno encabezado por Daniel Noboa. "No confío en un Gobierno que es capaz de manipular información e inventarla para alejarme de la vida que he construido en Ecuador desde hace 19 años", manifestó la comunicadora.

Santiago indicó que volverá al país, aunque sin detallar la fecha. "Este es mi país y seguiré hablando. Nada ni nadie va a detener mi voz, mi ejercicio periodístico", refirió.

